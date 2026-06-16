Grupo G de la Copa del Mundo: resumen y posiciones - fecha 1

La primera fecha del grupo G del Mundial 2026 dejó un escenario completamente abierto para la lucha por la clasificación. Los dos partidos de la jornada terminaron igualados y las cuatro selecciones quedaron con un punto al cierre de la actividad.

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Resumen de la primera fecha del grupo G del Mundial

El encuentro que abrió la zona enfrentó a Bélgica y Egipto (1-1) en un compromiso muy equilibrado. El conjunto africano tomó la ventaja a los 20 minutos gracias a una anotación de Emam Ashour, quien aprovechó una de las primeras oportunidades claras del partido.

Durante buena parte del encuentro, Egipto administró la diferencia y estuvo cerca de quedarse con los tres puntos. Sin embargo, Bélgica encontró la igualdad en el segundo tiempo gracias a un autogol de Mohamed Hany al minuto 66.

Con el empate 1-1 consumado en el primer turno, la atención se trasladó al duelo entre Irán y Nueva Zelanda, dos selecciones que protagonizaron uno de los partidos más entretenidos de la fase de grupos hasta ahora.

Los oceánicos sorprendieron desde temprano con una anotación de Elijah Just, pero Irán reaccionó y empató por intermedio de Ramin Rezaeian. Más adelante, Just volvió a marcar para firmar su doblete personal y devolverle la ventaja a Nueva Zelanda.

Cuando parecía que los neozelandeses se quedarían con el triunfo, apareció Mohammad Mohebi para establecer el 2-2 definitivo y rescatar un punto para los iraníes en el cierre de la jornada.

Así las cosas, el grupo G quedó completamente igualado después de la primera fecha. Nueva Zelanda aparece con un punto, al igual que Irán, Egipto y Bélgica.

Tabla de posiciones del grupo G del Mundial - Fecha 1

1. Nueva Zelanda, 1

2. Irán, 1

3. Egipto, 1

4. Bélgica, 1

Programación segunda fecha del grupo G del Mundial

La segunda jornada de esta zona se disputará el próximo domingo 21 de junio. Irán se enfrentará a Bélgica, mientras que Nueva Zelanda buscará dar otro golpe sobre la mesa cuando se mida con Egipto.