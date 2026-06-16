La curiosa razón por la que Yasin Ayari, de Suecia, no celebró el gol contra Túnez

La goleada 5-1 de Suecia sobre Túnez en la primera fecha del grupo F del Mundial 2026 dejó varias historias para contar. Una de las más llamativas tuvo como protagonista a Yasin Ayari, autor de dos anotaciones para el conjunto escandinavo, quien sorprendió al no celebrar ninguno de sus goles en el estadio de Monterrey.

El mediocampista de 22 años fue una de las figuras del compromiso y contribuyó de manera decisiva a la contundente victoria sueca. Sin embargo, lejos de festejar como suele ocurrir en una Copa del Mundo, Ayari optó por la mesura cada vez que envió el balón al fondo de la red.

El padre de Yasin Ayari nació en Túnez

La explicación tiene relación directa con sus raíces familiares. Aunque nació en Suecia y representa a ese país a nivel internacional, Ayari es hijo de padre tunecino y madre marroquí, motivo por el cual mantiene un vínculo muy estrecho con el país norteafricano.

Tras el encuentro, el futbolista del Brighton inglés reconoció el significado especial que tenía enfrentarse a Túnez. "Tengo la costumbre de marcar goles, pero conseguir dos tantos en un mismo partido, ante Túnez en mi primer partido en el Mundial, es algo excepcional", declaró a la televisión sueca SVT.

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Ayari también dejó claro que guarda un profundo afecto por el país de su familia. "(Túnez) es un país al que me siento cerca y que me genera emociones, lo visito cada verano", explicó el volante, quien evitó profundizar demasiado cuando fue consultado sobre la reacción de su padre tras la actuación.

La historia tiene un ingrediente adicional. Hace algunos años, la Federación Tunecina de Fútbol intentó convencer al jugador para que representara a las Águilas de Cartago. Incluso, según reveló su entorno, se le ofreció la posibilidad de integrar la nómina para el Mundial de Catar 2022.

Habló el padre de Yasin Ayari

No obstante, tanto Ayari como su familia tenían clara la decisión. "Yo quería que él jugara para Suecia, tiene que agradecer al país que le apoyó", manifestó su padre, Azzouz Ayari, quien emigró desde Túnez al país escandinavo años atrás.

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El propio jugador también explicó en su momento los motivos que lo llevaron a rechazar la propuesta. "He jugado con Suecia desde que era niño, he estado en sus categorías juveniles, así que lo natural para mí era continuar", afirmó cuando se conoció el acercamiento de la federación tunecina.

La actuación de Ayari generó sentimientos encontrados en Túnez. Mientras en Suecia fue ampliamente elogiado por su doblete, en el país africano muchos lamentaron que uno de los talentos con raíces tunecinas haya terminado defendiendo otra camiseta. "La situación podría haber sido al revés si Yasin llevara la camiseta de Túnez", expresó el exinternacional Houssem Haj Ali.

Por ahora, Ayari disfruta de un inicio soñado en el Mundial 2026. Marcó dos goles en su debut, fue una de las figuras de Suecia y ayudó a que su selección comenzara el torneo con una contundente victoria. Todo ello sin olvidar sus raíces, razón por la cual eligió el respeto antes que la celebración frente al país de su padre.