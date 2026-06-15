Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este martes 16 de junio

La Copa del Mundo 2026 continúa avanzando y este martes 16 de junio se disputarán cuatro compromisos correspondientes a los grupos I y J, en una jornada que contará con la presencia de algunas selecciones llamadas a ser protagonistas del certamen.

Será además uno de los últimos días de actividad de la primera fecha de la fase de grupos, pues el estreno de todos los equipos finalizará el miércoles con los encuentros correspondientes a los grupos K y L.

Partidos y horarios del martes 16 de junio - Mundial 2026

La programación comenzará a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) con el duelo entre Francia y Senegal, válido por el grupo I. El compromiso se disputará en Nueva York y podrá verse a través de DSports.

La selección francesa buscará arrancar con victoria su camino mundialista ante un rival africano que intentará dar la sorpresa en una de las zonas más atractivas del campeonato.

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Más tarde, a las 5:00 p. m., será el turno para el encuentro entre Irak y Noruega, también correspondiente al grupo I. El partido tendrá como escenario la ciudad de Boston y contará con transmisión de Win Sports.

Este compromiso puede ser determinante para las aspiraciones de los europeos, sobre todo, pues se trata del partido menos difícil -al menos sobre el papel-.

Argentina vs Argelia será transmitido por RCN

La jornada continuará a las 8:00 p. m. con uno de los partidos más esperados del día: Argentina vs. Argelia, correspondiente al grupo J. El encuentro se jugará en Kansas y será transmitido por el Canal RCN, tanto en su señal principal como a través de su canal de YouTube.

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La selección argentina iniciará su participación en el torneo frente a una Argelia que regresa a una Copa del Mundo después de varios años y que intentará comenzar con un resultado positivo.

Finalmente, el cierre de la jornada estará a cargo de Austria y Jordania, que se enfrentarán en San Francisco por el grupo J. Este compromiso podrá verse a través de DSports y completará la actividad mundialista del martes.

Los aficionados también podrán seguir la actualidad, los resultados, las posiciones y todas las novedades de la Copa del Mundo 2026 a través de DeportesRCN.com, cuando el torneo entre en su recta final de la primera fecha, que concluirá el miércoles con los partidos de los grupos K y L.