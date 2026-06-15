Tabla de posiciones del grupo E - fecha 1, tras la derrota de Ecuador y la goleada de Alemania

La primera jornada del grupo E del Mundial 2026 dejó a Alemania como líder absoluto de la zona gracias a una contundente goleada 7-1 sobre Curazao, mientras que Costa de Marfil sumó tres puntos importantes al imponerse por la mínima diferencia ante Ecuador.

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Resumen y resultados de la fecha 1 del grupo E - Mundial 2026

El conjunto alemán protagonizó una de las exhibiciones más contundentes en lo que va del torneo. Desde el inicio mostró superioridad y terminó construyendo una amplia ventaja que lo dejó en lo más alto de la clasificación gracias a su diferencia de gol.

Los tantos de Alemania fueron obra de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz en dos oportunidades, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav. Por el lado de Curazao, el descuento llegó a través de Livano Comenencia.

Gracias a ese resultado, los europeos cerraron la fecha con tres puntos y una diferencia de gol de +6, un aspecto que podría resultar determinante en caso de igualdad de unidades durante las próximas jornadas.

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Por su parte, Costa de Marfil también comenzó con victoria, aunque de una forma mucho más sufrida. Los africanos derrotaron 1-0 a Ecuador gracias a una anotación de Amad Diallo sobre el minuto 90, en un compromiso que parecía encaminado al empate.

La derrota dejó a Ecuador en una situación incómoda desde el arranque del torneo. La selección suramericana generó opciones de peligro, pero no encontró la contundencia necesaria para evitar un revés que ahora la obliga a sumar en la próxima presentación.

Así las cosas, la tabla del grupo E quedó con Alemania en la primera posición con tres puntos, seguida por Costa de Marfil, también con tres unidades. Ecuador y Curazao son tercero y cuarto, respectivamente, sin puntos tras la primera jornada.

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Mundial 2026: tabla de posiciones grupo E - Fecha 1

1. Alemania, 3 (+6)

2. Costa de Marfil, 3 (+1)

3. Ecuador, 0

4. Curazao, 0

Partidos de la fecha 2 del grupo E de la Copa del Mundo

La segunda fecha se disputará el próximo sábado 20 de junio. Alemania y Costa de Marfil protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la zona, mientras que Ecuador se jugará buena parte de sus posibilidades de clasificación frente a Curazao.

Vale la pena recordar que en este Mundial 2026 avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros equipos de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, por lo que cada punto puede resultar determinante en la lucha por un lugar en la fase eliminatoria.