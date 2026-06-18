Grupo L del Mundial: resumen y tabla de posiciones tras victorias de Inglaterra y Ghana

Este miércoles 17 de junio terminó la primera fecha del Mundial con el Grupo L y el Grupo K que definieron todo. A primera hora, Inglaterra y Croacia se vieron las caras en uno de los partidos de mostrar en la fase de grupos y a segundo turno, Ghana contra Panamá.

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Sin duda alguna, el partido más importante de la jornada era el de Inglaterra vs Croacia con una selección que ha sido campeona del mundo como los ingleses y que por nombres es una de las candidatas para ganar el certamen y los croatas que fueron subcampeones en 2018 y terceros en 2022.

Ghana y Panamá también tenían tela por cortar, dado que los canaleros aspiran sumar sus primeros puntos en una edición mundialista, y, aunque estuvieron a nada de conservar una unidad, un gol agónico de los ghaneses acabó con las ilusiones panameñas.

RESULTADOS DEL GRUPO L EN LA PRIMERA FECHA DEL MUNDIAL 2026

Dos victorias en la primera fecha del Grupo L con la presencia de Inglaterra en el marcador desde temprano y con Ghana que sacó adelante su partido de manera agónica cuando todo parecía que terminaba en una igualdad sin anotaciones contra Panamá.

A primera hora, Inglaterra se llevó la victoria ante Croacia en un duelo interesante y de ida y vuelta, pero que demostró las ganas de una selección que quiere ser campeona después de sesenta años de sequía mundialista. Harry Kane desde el punto penal marcó el primero sobre los 12 minutos.

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Croacia empató antes de finalizar la primera parte con Martin Baturina, pero Harry Kane volvió a impactar en el marcador con otro tanto sobre los 42 minutos. Esa alegría duró poco con otro empate de Petar Musa en el tiempo de adición.

En el segundo tiempo, Inglaterra fue más y aumentó la diferencia con un gol tempranero de Jude Bellingham y sobre el final, Marcus Rashford terminó de sepultar a Croacia en la primera fecha con el cuarto tanto que pegó fuerte en los croatas.

Por su parte, Panamá estaba a segundos de quedarse con la victoria que era histórico para los canaleros. Esta es la segunda participación mundialista y en la primera edición no lograron sumar unidades. Un empate sin goles, pese a los buenos momentos que tuvieron los panameños en el partido, sobre todo en el primer tiempo.

Infortunadamente para los de la Concacaf, Ghana logró sellar la victoria con un tanto de Caleb Yirenkyi en los últimos minutos para liderar junto con Inglaterra y privar a Panamá de la celebración histórica.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO L TRAS LA PRIMERA FECHA

Con estos resultados, Inglaterra toma el liderato compartiendo con Ghana la cima. Sin embargo, la diferencia de goles favorece a los británicos que están en la primera casilla por ahora.

Panamá sueña con el tercer puesto tras la derrota de Croacia que tiene peor diferencia de gol. Así las cosas, de esta manera va la tabla de posiciones del Grupo L tras la primera fecha del Mundial:

1. Inglaterra | 3 puntos | +2 DG

2. Ghana | 3 puntos | +1 DG

3. Panamá | 0 puntos | -1 DG

4. Croacia | 0 puntos | -2 DG

¿QUÉ VIENE PARA EL GRUPO L EN LA SEGUNDA FECHA DEL MUNDIAL?

El Grupo L terminó con una victoria por parte de Inglaterra ante Croacia y un triunfo de Ghana frente a Panamá. En la siguiente fecha, los ghaneses tendrán que medirse con Inglaterra en duelo de ganadores para definir el liderato el martes 23 de junio.

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Mientras tanto, Panamá afrontará el duelo de equipos derrotados en la primera fecha enfrentando a Croacia. Estas dos selecciones tendrán que cambiar el chip para poder sellar la clasificación, ya sea como tercero o resurgir y apretar a Inglaterra y Ghana.