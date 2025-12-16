Guadalajara vs Barcelona EN VIVO, 16 de diciembre: hora y canal Copa del Rey

Los grandes clubes de España ya están compitiendo en la Copa del Rey en busca de sellar uno de los importantes torneos del país. Guadalajara de la Primera Federación tiene el duro reto de medirse nada más ni nada menos que contra el Barcelona que sigue liderando en la Liga Española.

Un partido sumamente desigual con un club de menor categoría y uno que sabe lo que es ganar estas competencias. Seguramente, el Barcelona podría utilizar estas primeras rondas de la Copa del Rey para probar nuevos jugadores, usar canteranos en la nómina para no exponerse tanto para seguir en la parte alta del rentado español.

Barcelona sigue en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga de España,. Quiere pasar de rondas en la Copa del Rey y tendrá que superar fases en la Supercopa de España. Además, está buscando instalarse dentro de los ocho primeros de la UEFA Champions League.

Por su parte, el Guadalajara es un club de menor categoría que sueña con dar el golpe, tal vez el más grande en su profesionalismo. El encuentro entre los guadalajareños y los catalanes se disputará en el Estadio Campo de Fútbol Pedro Escartín.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE GUADALAJARA VS BARCELONA POR LA COPA DEL REY

El partido en el Campo de Fútbol Pedro Escartín entre el Guadalajara vs Barcelona por los 32avos de la Copa del Rey se jugará a partir de las 3:30 de la tarde en horario de Colombia. El encuentro se podrá ver por la señal de Win Sports, Win Sports Online y por la APP del Canal RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO GUADALAJARA VS BARCELONA POR LA COPA DEL REY

Colombia, Ecuador y Perú: 3:30 P.M.

México: 2:30 P.M.

Bolivia y Venezuela: 4:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 530 P.M.