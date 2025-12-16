Nacional 'obligado' a ganar la Copa ante Medellín: contundente estadística

Atlético Nacional se alista para lo que será la final de la Copa Betplay 2025 ante Independiente Medellín. El cuadro verdolaga llega al duelo de vuelta por la definición del trofeo, tars haber sido superior en el juego de ida, pero sin haber marcado diferencias. Por ello, el elenco de Diego Arias arriba con obligación igual que los poderosos.

Después de varias dudas sobre el futuro del equipo tras los flojos resultados en Liga y Copa Libertadores, los verdes saben que la Copa es una forma de cerrar el año de forma positiva. Un título para completar la temporada con dos conquistas sumando la Superliga de inicio de año podría dejar una mejor imagen.

Más allá de eso, Nacional tiene entre sus objetivos para esta final varios detalles. Uno de los primeros es tomar 'revancha' de la única vez en la que el equipo verde se ha enfrentado a los rojos en una final 'mano a mano'. Esto porque en 2004-1, Medellín se impuso en la final de la Liga, quedándose con la única serie entre ambos por un título.

Sumado a lo anterior, el conjunto verdolaga sabe que su categoría e historia lo exige de manera importante. El onceno de Arias quiere refrendar lo hecho históricamente por el club en cada final de Copa, donde de las siete finales disputadas, el rendimiento ha sido del 100%. Un registro muy difícil de igualar.

Para el juego de vuelta, Nacional partirá con la desventaja de definir la serie de visitante. Para esta ocasión el público en el Atanasio Girardot será en su mayoría partidario del onceno poderoso. Un reto adicional con el que tendrán que luchar los de Arias para sumar un título que deje una mejor imagen de una floja temporada.

Cabe recordar que para 2025, el ganador de la Copa Betplay no tendrá un premio adicional más que el trofeo. Esto debido a que el reconocimiento oficial será un cupo para la fase previa de la Copa Sudamericana, plaza que en el caso del Medellín ya quedó asegurada para Libertadores, mientras que para los verdes se definirá este martes dependiendo de la final de Liga entre Tolima y Junior.

Se espera que la final paisa por el título de la Copa Betplay 2025 sea apasionante. Atlético Nacional e Independiente Medellín se verán las careas este miércoles 17 de diciembre a las 07:30 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot.