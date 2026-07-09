Guillermo Paiva saldría de Junior para jugar con otro grande del FPC

Junior sigue siendo protagonista por la gran cantidad de movimientos que está llevando a cabo en el mercado de fichajes en cuanto a contrataciones, aunque no se ha hecho ninguna oficial hasta el momento, y también con respecto a la salida de jugadores.

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El equipo comandado por Alfredo Arias está en busca de un objetivo muy importante y poco común en el Fútbol Profesional Colombiano, un tricampeonato. Para ello, las directivas y el cuerpo técnico de la institución están trabajando en la reestructuración del equipo y en medio del proceso estaría la salida de Guillermo Paiva a quien ya no tendrían en los planes y por lo que podría llegara a jugar en Independiente Medellín.

Guillermo Paiva estaría próximo a jugar con Medellín

Junior de Barranquilla se vuelve a robar el protagonismo en medio de la temporada tras un video que da a entender que rompería el mercado de fichajes, ya que tiene todo listo para confirmar a un extranjero que en las últimas temporadas se ha convertido en uno de los goleadores de la Liga Betplay.

El protagonista de esta nueva novela en el conjunto barranquillero tiene como protagonista a Francisco Fydriszewski, a quien de cerca sus pasos tras la finalización de su contrato con Medellín y lograron convencerlo para que firmara un llamativo contrato por tres años.

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El 'polaco' ya está en Barranquilla para proseguir con el proceso de contratación, llevar a cabo los exámenes médicos y firmar, aunque no todo es tan fácil en esta negociación, ya que las directivas de Junior tendrán que pensar en hacer un movimiento estratégico para darle protagonismo al delantero y que de paso no haya problemas con el cupo de extranjeros.

Es por ello que se está hablando de la salida del atacante paraguayo, Guillermo Paiva, el jugador por el cual liberarían el cupo de extranjero para Fydriszewski. Además, tendría una difícil competencia con el 'polaco' por el puesto titular, por lo que la mejor decisión sería dejarlo ir y precisamente sería Independiente Medellín el que estaría interesado en contratarlo.

¿Cómo le fue a Guillermo Paiva en Junior?

El central de 28 años llegó a Junior de Barranquilla a inicios de 2025 desde Colo Colo y firmó un contrato hasta diciembre de 2028.

Desde su arribo al Fútbol Profesional Colombiano, ha conseguido jugar 80 partidos, más de 4.800 minutos en los que se ha conseguido reportar con 14 goles y 11 asistencias.

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El defensor también describió las principales características de su juego y dejó claro que no llega con la intención de tener privilegios, pese a conocer el fútbol colombiano tras su paso por América de Cali.

"Conmigo encontrarán un jugador muy rápido, defensivamente técnico, con buena salida de balón y agresivo. No creo que tenga ventaja. Todos somos iguales. Vengo aquí para competir, para luchar por un puesto y me lo ganaré con trabajo. La competencia será linda y sana; espero que todos podamos aportarnos mutuamente".