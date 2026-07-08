Junior cerró fichaje estrella: jugador que viene de Europa firmará contrato

Quedan menos de veinte días para que arranque la Liga BetPlay 2026-II después del Mundial. Junior de Barranquilla volverá a asumir en el torneo como el vigente campeón y espera volver a ser protagonista, no solo clasificando a las fases finales, sino que le apuesta a ser tricampeón.

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Con Alfredo Arias como director técnico, el club ha vuelto a confiar en títulos. Ganaron el segundo semestre del 2025 y en el primero del 2026. Junior renovó a Teófilo Gutiérrez para los próximos seis meses y ahora esperará armar un equipo mucho más competitivo.

Francisco Fydriszewski será uno de los primeros fichajes del Junior, pero no será el único del cuadro barranquillero que ya se está armando para afrontar el segundo semestre del 2026. Entre las posiciones que busca Alfredo Arias, concretar a un defensor central sería crucial.

EL ZAGUERO QUE YA LLEGÓ A BARRANQUILLA PARA FIRMAR CON JUNIOR

En estos últimos días de rumores del mercado de fichajes, se habla que Junior buscará un defensor central ante la salida de Lucas Monzón y de Daniel Rivera que también ha sonado bastante que podría irse de la institución. En ese sentido, Pablo Ortiz sería el elegido.

Con 26 años, Pablo Ortiz, que jugó anteriormente en el América de Cali se convertirá en nuevo jugador del Junior de Barranquilla. De acuerdo con Felipe Sierra, Ortiz tendrá que pasar los exámenes médicos este miércoles 8 de julio para firmar su respectivo contrato.

Pablo Ortiz es un defensor central alto de 1,90 metros y con experiencia en Europa. Tras su experiencia con el América de Cali en el que quedó campeón, el zaguero salió de manera directa para Europa con el Midtjylland y luego ha tenido otros préstamos en suelo europeo con el Mafra de Portugal, Pardubice de República Checa, DAC Dunajská Streda de Eslovaquia, una cesión en Houston Dynamo y actualmente en el equipo checo, Baník Ostrava.

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Baník Ostrava enviará al defensor tumaqueño en préstamo por un año con opción de compra. Pablo Ortiz ya llegó a Barranquilla y espera sumar regularidad como fichaje estrella para pelear por el tricampeonato.

PRIMERAS PALABRAS DE PABLO ORTIZ TRAS LLEGAR A BARRANQUILLA

A la espera de que los exámenes médicos permitan que firme su respectivo contrato con Junior, en su llegada a Barranquilla concedió las primeras palabras como jugador del equipo atlanticense. Sobre la negociación mencionó a Habla Deportes que, “el club mostró interés en mí y aquí estamos dispuestos a realizar los exámenes médicos”.

También indicó que el negocio se dio en calidad de cedido, “es un préstamo con opción de compra”. Sobre su experiencia en Europa, mencionó, “ya son casi cinco, seis años en Europa y uno en Estados Unidos, muy contento por lo que he venido haciendo todo este tiempo”.

Afirmó que se trata de un club que ha hecho bien las cosas, los dos títulos ganados y no dudó en aceptar la oferta del préstamo cuando llamó el Junior. En esta última temporada, Pablo Ortiz no tuvo mucha regularidad, sobre esto mencionó que, “llegué un poco tarde en mi equipo anterior. Jugué unos partidos y también estuve compitiendo en el equipo de reservas”.

Pablo Ortiz se describió como, “muy rápido, defensivamente técnico con buena salida de balón, agresivo. Esas creo que son mis cualidades”. Dejó claro que viene a luchar por el puesto de defensor central. Alfredo Arias fue el que pidió al defensor central, pues el central sentenció que tuvo conversaciones con el entrenador uruguayo.