Botafogo le quitó un bicampeón al Junior: los detalles del negocio

En las anteriores temporadas, el Brasileirao ha seguido bastante a la Liga BetPlay fichando a grandes figuras jóvenes. Botafogo ya lo hizo una vez con el Junior al confirmar la llegada de Jordan Barrera en el 2025 procedente del cuadro barranquillero.

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Además de Jordan Barrera, Botafogo también se fijó en otro jugador que hace parte del Junior de Barranquilla y que no iba a seguir en la institución para el segundo semestre de la Liga BetPlay. Se trata nada más ni nada menos que del uruguayo, Lucas Monzón.

El zaguero central fue uno de los futbolistas que quedó bicampeón con los títulos del 2025-II y 2026-I. Vino de menos a más para consolidarse como una pieza confiable para Alfredo Arias, y, pese a algunas lesiones que tuvo en el semestre, el defensa sabía que no iba a seguir en el club.

BOTAFOGO CERRÓ EL FICHAJE DE LUCAS MONZÓN

Hace un año, Lucas Monzón llegó a Colombia para firmar su respectivo contrato con el Junior. Era difícil que jugara por las lesiones que ha tenido, pero, las veces que tuvo minutos en cancha, el zaguero uruguayo cumplió con su labor y demostró seguridad en varias oportunidades.

Junior negociaba la salida del charrúa, y apareció la oportunidad de Botafogo como el principal club interesado en cerrar el fichaje de Lucas Monzón. Todo parece indicar que el ‘Fogao’ ya selló el fichaje del zaguero bicampeón con el cuadro atlanticense.

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De acuerdo con César Luis Merlo, Botafogo ya terminó en las últimas horas las negociaciones con Junior para fichar a Lucas Monzón. El periodista argentino, que escribe para UOL afirmó que, “UOL ha podido saber que el club llegó a un principio de acuerdo con Racing de Montevideo para adquirir el 60% de los derechos económicos del jugador por US$800.000 (R$4,1 millones al tipo de cambio actual)”.

Infortunadamente, el dinero va para Racing de Montevideo que es el dueño del pase de Lucas Monzón. Junior no ganará nada por esa venta del defensor central uruguayo y ya el jugador está en Brasil para firmar contrato hasta diciembre de 2029.

De igual forma, Lucas Monzón fue de los jugadores importantes a lo largo del año que alcanzó a estar. Pese a las lesiones, cumplió cuando entraba al terreno de juego y quedó campeón en dos oportunidades.

EL PROBLEMA QUE TENDRÍA LUCAS MONZÓN EN BOTAFOGO

La información de César Luis Merlo también indica que Lucas Monzón, pese a realizar los exámenes médicos podría complicarse en la inscripción del zaguero central, dado que, en estos momentos, Botafogo cuenta con una sanción que no permite inscribirlo.

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En estos momentos, Botafogo espera resolver esa prohibición en el mercado de transferencias. El equipo brasileño seguirá en la Copa Sudamericana en los octavos de final y deberá armarse de la mejor manera. Sin embargo, el mercado de fichajes se puede complicar como la llegada de Lucas Monzón por el tema del impedimento en inscribir jugadores.

Si Junior quería continuar con Lucas Monzón, tenía que negociar con Racing de Montevideo para pagar lo que estaban pidiendo los uruguayos para sellar la contratación oficial del defensor.