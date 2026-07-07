Llegó a Barranquilla el fichaje de lujo de Junior

Junior de Barranquilla se vuelve a robar el protagonismo en medio de la temporada tras un video que da a entender que rompería el mercado de fichajes, ya que tiene todo listo para confirmar a un extranjero que en las últimas temporadas se ha convertido en uno de los goleadores de la Liga Betplay.

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El equipo comandado por Alfredo Arias quiere defender el campeonato de la liga local y para conseguirlo está reforzando su plantilla de jugadores, en esta ocasión con un delantero de lujo como lo es Francisco Fydriszewski, quien ya aterrizó en Barranquilla para seguir con el proceso de contratación.

Fydriszewski llegó a Barranquilla para firmar con Junior

En medio del proceso de renovación de Independiente Medellín también se está llevando a cabo la liberación de algunos cupos, tal como lo fue ya el de José Ortiz, próximamente el de Baldomero Perlaza y a estos se podría llegar a sumar el polaco, Francisco Fydriszewski.

El delantero tiene contrato vigente con el equipo que ahora dirigirá Luis Amaranto Perea hasta diciembre de la presente temporada. Sin embargo, esto no le aseguró necesariamente su continuidad y también daría a entender que en los planes de las directivas del conjunto paisa está contratar a un delantero que se adapte mejor al estilo de juego de su nuevo técnico y a las necesidades del club.

Frente a esta situación, Junior de Barranquilla siguió de cerca sus pasos y ya tendría un acuerdo verbal con él para firmar un llamativo contrato por tres años, tomando en cuenta que la continuidad de jugadores como Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez también terminaría.

La negociación parece que no tiene marcha atrás, ya que el 'polaco' aterrizó en suelo barranquillero para continuar con el proceso de contratación, llevar a cabo los respectivos exámenes médicos y firmar contrato.

¿Cómo le fue a Fydriszewski con Medellín?

El polaco arribó desde San Lorenzo al 'poderoso de la montaña' a principios de la temporada 2025 y tras su llegada ha conseguido destacar de la mejor manera jugando 79 partidos, casi 6.000 minutos dentro del terreo de juego en los cuales se ha reportado con 26 goles y 7 asistencias.

Junior le comprará jugador a Pereira

El cuadro 'tiburón' ha dado noticias bastante alentadoras desde que levantó su estrella #12, primero al renovar a Alfredo Arias por una temporada más y ahora trabajan en los refuerzos de la plantilla de jugadores, en donde quieren seguir contando con Yeison Suárez y por lo cual estarían preparando la oferta por la opción de compra.