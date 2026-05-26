Gustavo Costas estaría cerca del FPC tras su salida de Racing

La historia entre Gustavo Costas y Racing Club llegó a un final triste e inesperado que estuvo marcado por malos resultados en la última temporada tras dos años de éxitos, victorias y golazos.

Luego de la temprana eliminación en la Copa Sudamericana 2026 y de caer en los cuartos de final de la liga local, la dirigencia del club decidió ponerle fin al ciclo del entrenador que había devuelto la gloria internacional a la 'Academia' de forma internacional, pero el cual ahora entraría en la búsqueda de un nuevo equipo para continuar con su carrera deportiva y que podría estar en el FPC.

Gustavo Costas ilusiona con su regreso al FPC

La noticia sacudió al fútbol argentino y generó una fuerte reacción entre los hinchas, quienes consideraban a Costas como uno de los grandes ídolos recientes de la institución, pero lamentablemente el empate 2-2 ante Caracas FC en Avellaneda fue la "gota que derramó el vaso" y le sentenció su salida.

Tras confirmarse su salida, el técnico se acercó al Cilindro de Avellaneda para despedirse de los aficionados en medio de un banderazo cargado de emoción. Allí reconoció que la decisión lo tomó por sorpresa, aunque evitó confrontar directamente con la dirigencia. Mientras que los hinchas si explotaron al respecto con la decisión del dirigente, Diego Milito.

Ahora Racing inicia la búsqueda de un nuevo entrenador mientras los hinchas todavía intentan asimilar la salida de un símbolo del club. Más allá del cierre abrupto, el paso de Gustavo Costas dejó títulos, identidad y una conexión emocional que difícilmente será olvidada en Avellaneda.

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Por otro lado, esta decisión no podría llegar a ser tan mala para todo el mundo, ya que la noticia se tomó por otro lado desde Colombia, específicamente en la capital del país con Independiente Santa Fe, el cual se ilusiona con un posible regreso.

Aunque por el momento el cuadro 'cardenal' tiene contrato vigente con Pablo Repetto, este sería solamente de un año e iría hasta diciembre de la presente temporada, por lo que se podrían ir llegando a acuerdos con Costas para que reemplace al uruguayo, no solo porque encontró tarde los resultados que necesitaba y por la eliminación en semifinales de la Liga Betplay de apertura, sino porque Costas es un viejo conocido y querido del equipo, que sabe lo que es quedar campeón.

¿Cómo le fue a Gustavo Costas con Racing?

Costas arribó a principios de la temporada 2024 tras su paso por la Selección de Bolivia y dirigió 134 partidos en esta última etapa, con un registro de 71 victorias, 23 empates y 40 derrotas, alcanzando una efectividad cercana al 58 %.

En este lapso de tiempo bajo su mando, el club conquistó la Copa Sudamericana 2024, cortando una sequía de 36 años sin títulos internacionales tras vencer a Cruzeiro en la final. Meses después también levantó la Recopa Sudamericana 2025 frente a Botafogo.

¿Cuántos títulos tiene Gustavo Costas con Santa Fe?

Gustavo Costas ganó cinco títulos con Independiente Santa Fe durante sus dos etapas como entrenador del club bogotano. Estos fueron los campeonatos que conquistó: