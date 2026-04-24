Junior tomó drástica decisión y no renovaría a una de sus figuras

El semestre de apertura de la temporada 2026 estaría a punto de llegar a su fin y junto con ello se empieza a pensar también en la reestructuración de los equipos para el cierre del año, en donde precisamente Junior de Barranquilla entra a robarse el protagonismo.

El equipo comandado por Alfredo Arias se reforzó de buena manera con varias figuras del fútbol nacional, pero también del internacional, tal como lo es Lucas Monzón, el defensor uruguayo que llegó causando grandes expectativas, pero el cual no pudo brillar como se esperaba, razón por la cual decidirían no renovarlo.

Junior no ejercerá la opción de compra por Lucas Monzón

Lucas Monzón arribó al conjunto barranquillero en el semestre de clausura de 2025, justo cuando el equipo logró salir campeón de la Liga Betplay, aunque sin mayor protagonismo del uruguayo.

Inició una nueva edición de la competencia local, pero también un reto internacional en la Copa Libertadores. Sin embargo, el central de 24 años tampoco ha tenido minutos suficientes en ninguna de estas dos competencias.

Para Alfredo Arias, su compatriota uruguayo no ha logrado encajar del todo en su planteamiento táctico, por lo que no estaría de acuerdo con renovarlo cuando llegue al final su contrato.

Monzón llegó en condición de préstamo por un año, pero todo parece indicar que cuando llegue el 30 de junio del presente año tendría que regresar a Racing Club de Montevideo.

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¿Cómo le fue a Lucas Monzón con Junior?

El central uruguayo, desde que llegó en julio de 2025 y desde entonces ha tenido la oportunidad de jugar tan solo 23 partidos, alrededor de 1.500 minutos dentro del terreno de juego.

Próximo partido de Junior en la Liga Betplay

El siguiente reto en el que Lucas Monzón podría llegar a sumar minutos con Junior de Barranquilla sería en el marco de la fecha 18 cuando el 'tiburón' visite en el Estadio General Santander a Cúcuta Deportivo el viernes 24 de abril sobre las 16:00 hora local.