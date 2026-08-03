Frasica sentó cabeza en Santa Fe: “No podemos darnos este lujo en Liga”

Omar Fernández Frasica es sin duda alguna, uno de los jugadores más queridos por la hinchada de Santa Fe. No duró mucho para que se ganara a toda la afición en el Estadio El Campín dejando buenas sensaciones y luchando con esa entrega para pelear cada balón como si fuera el último.

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Durante los últimos partidos, Omar ha sido uno de los principales cambios de Pablo Repetto y en este duelo ante Once Caldas, quedó en evidencia al perder un balón clave que dio pie para el contraataque de la visita y el primer gol para empatar. Una de las indicaciones que le ha dado Repetto a Frasica pasa nada más ni nada menos por ayudar en defensa y ha quedado a deber un poco en el sector izquierdo.

Sin embargo, el jugador afirmó en zona mixta en declaraciones para Mundo Cardenal que no hay titulares en Santa Fe, todos pueden asumir ese rol y que estos puntos como la caída en Medellín ante Águilas Doradas y este empate cuestan bastante para sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales.

“HAY QUE SER AUTOCRÍTICOS”; OMAR FERNÁNDEZ FRASICA Y LOS DETALLES POR MEJORAR

A Santa Fe le pesó un poco controlar el balón e hilar pases ante la presión de Once Caldas y la recuperación rápida de la visita. Aspectos que Omar Fernández Frasica resaltó dejando claro que son muchos detalles los que hay que corregir para sacar adelante los resultados positivos.

Justamente, el extremo zipaquireño explicó que, “nos enfrentábamos a un gran rival como Once Caldas que tiene muy buenos jugadores y muy buen pie en la mitad de la cancha. Fuimos muy erráticos en el primer tiempo, queríamos atacar muy rápido y perdíamos el balón muy rápido. No solo uno, sino todos los jugadores. Hay que ser autocríticos hay que mejorar en muchas partes”.

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Afirmó que lo que importa realmente es el equipo que va primero que cualquier jugador, “aquí no hay titulares fijos, cualquiera puede ser titular o suplente. Lo que importa es Santa Fe y que todos estemos de la mejor manera”.

LOS PUNTOS PERDIDOS EMPIEZAN A COMPLICAR A SANTA FE

Aunque apenas van dos partidos de la Liga BetPlay 2026-II, el arranque de Santa Fe no ha sido el mejor con una derrota ante Águilas Doradas y un empate en condición de local frente a Once Caldas cuando, en dos ocasiones, el cuadro cardenal mantenía la ventaja.

Estos puntos empiezan a dar de qué hablar y así lo reconoce Omar Fernández Frasica, “nosotros sabemos que estos puntos que estamos cediendo nos van a hacer falta al final. Lo hablamos antes del partido en Medellín que no podemos ceder estos puntos y que vamos a estar luchando como en los otros torneos esperando hasta el final. No podemos dar este tipo de lujos”.

LA PARTE MENTAL Y LOS OBJETIVOS DE SANTA FE

Clasificar se ha convertido en algo habitual para Santa Fe, pese a que empieza no tan cómodo en los primeros partidos de los semestres y tiene que esperar hasta el final para sellar la clasificación a los cuadrangulares. El equipo cardenal pelea por la Liga, la Copa BetPlay y la Copa Sudamericana. El objetivo es luchar en todas las competencias.

Así lo sentenció Omar Fernández Frasica que se refirió a la parte mental y a los retos que tienen en el semestre, “no es solo la Sudamericana, también es la Liga y la Copa. Eso lo tenemos claro, queremos darles importancia a todos los torneos y van a ser partidos muy seguidos. Ya estamos acostumbrado a ello, así nos tocó en el semestre pasado ya nos tocó así jugar cada tres días y los viajes. No es excusa”.

Por último, reiteró que no hay inicialistas fijos en la plantilla, pese a que la nómina de Pablo Repetto no varía mucho, “tenemos hombres para cualquiera ser titular, cualquiera ser suplente. Lo que importa es Santa Fe que el profe elija a los mejores jugadores y sacar los resultados adelante”.