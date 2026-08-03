Lucas González se ve campeón de la Liga Betplay luego de vencer a Jaguares

La fecha 2 de la Liga Betplay comenzó de la mejor manera y la jornada del domingo fue la que dejó mayor cantidad de emociones, comenzando con el encuentro entre Atlético Nacional vs Jaguares en el Municipal de Montería, escenario deportivo que fue testigo de la primera goleada del 'verde paisa' en este campeonato.

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El equipo comandado por Lucas González se estrenó con victoria 3-0 en condición de visitante, un importante resultado para el estratega bogotano que sacó pecho tras la victoria y dejó un mensaje que llena de ilusión a todos los fanáticos con respecto a levantar el título de la liga local.

Lucas González habló del título de la Liga Betplay y la clasificación a Copa Libertadores

Las primeras fechas de la Liga Betplay han dejado señales positivas con respecto a lo que puede llegar a pasar en el desarrollo del certamen y más para el equipo que ahora es dirigido por Lucas González.

Aunque el debut contra Boyacá Chicó se tuvo que postergar, Nacional no bajó la cabeza y estuvo siempre preparándose de la mejor manera, lo cual demostró con la victoria por 3-0 sobre Jaguares la cual no solo representó tres puntos en la tabla de posiciones, sino también la oportunidad para que el entrenador expusiera públicamente los objetivos que se ha trazado para la temporada y el camino que espera recorrer junto a su plantel.

En la atención a medios luego del contundente triunfo, el técnico tomó la vocería y dejó claro que el proyecto deportivo apunta a metas de largo alcance. González valoró el triunfo conseguido en casa, insistió en que el equipo debe mantener el enfoque para alcanzar objetivos superiores, los cuales son quedar campeón del semestre de clausura y obtener la respectiva clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

"Para ganar y ser campeón. El primer objetivo es asegurar, lo más rápido posible, la clasificación a Copa Libertadores. La historia dice que tenemos que estar ahí y, luego, en diciembre, ganar el título. Tenemos que construir para ilusionar a los hinchas para que se sientan bien representados".

Mensaje de Lucas González a la hinchada de Nacional

Tras el triunfo por 3-0 frente a Jaguares, el equipo suma confianza para afrontar las próximas jornadas del campeonato. Mientras el plantel prepara su siguiente compromiso, las declaraciones de Lucas González reflejan una hoja de ruta clara que le da seguridad a los hinchas, a quienes también les dejó un emotivo mensaje.

"Lo que más ilusión nos hace es ver el estadio así. Los recuerdos más bonitos son cuando la cancha está así. Cuando todo está un poco difícil, ellos apoyan y empujan. Eso solo pasa cuando se sienten representados por el equipo y es lo que más queremos".

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Próximo partido de Nacional en la Liga Betplay

El siguiente reto de Lucas González al mando del 'verde paisa' será uno de los más importantes en el certamen y el cual podrá definir si realmente Lucas González estaba listo para asumir el cargo, ya que se tendrá que enfrentar a otro grande, América de Cali, el cual es líder actual de la tabla de posiciones tras un gran arranque de dos victorias, una de ellas por goleada 7-0 frente a Boyacá Chicó.

El clásico de dos de los clubes más campeones de la Liga Betplay se vivirá en el Estadio Pascual Guerrero el domingo 9 de agosto, en el Pascual Guerrero, sobre las 20:15 hora local.