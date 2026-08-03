'Arriero' Herrera se refirió a la suplencia de Dayro: "No le busquen problemas"

Terminó la fecha dominical de la segunda jornada de la Liga BetPlay 2026-II con un vibrante duelo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá entre Independiente Santa Fe contra Once Caldas. A lo largo de gran parte de los 90 minutos, la visita lució mejor con oportunidades de gol para llevarse el triunfo.

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Sin embargo, Santa Fe estuvo arriba del marcador en dos ocasiones, pero en cada una de ellas recibió empates que dejaron el resultado en una igualdad a dos tantos que todavía no permiten que el cuadro bogotano pueda sumar de a tres en el campeonato tras una derrota en el primer juego ante Águilas Doradas.

Después del partido, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera dejó claro que la propuesta en Bogotá era atacar y sorprender al cuadro cardenal para llevarse la victoria. O, por lo menos, esa fue la intención y en gran parte del compromiso, Once Caldas lo cumplió.

‘ARRIERO’ HERRERA Y LA PROPUESTA EN BOGOTÁ

Como es costumbre en Once Caldas, el juego se basa mucho por las bandas con el protagonismo de Michael Barrios, Edwin Torres y de Jefry Zapata, este último, que normalmente centraliza un poco su juego y busca meterse al área como un centrodelantero más. De hecho, así llegó el empate de Zapata cuando los caldenses perdían 1-0.

Sobre la actuación y las instrucciones puntuales a los extremos, el ‘Arriero’ mencionó que, “el equipo vino a hacer una propuesta ofensiva atacar a Santa Fe. Con el cuerpo técnico analizamos mucho en la semana antes de venir acá y veíamos que podíamos hacer daño por banda con Edwin Torres, Michael Barrios que fueran más a la banda y lo mismo con ‘Pipe’ Gómez. Mejoramos mucho en el segundo tiempo para empatar que era muy difícil porque Santa Fe es un gran equipo”.

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Además, indicó que se van tranquilos con el empate, pero no cómodos por los goles que les marcaron. Dos balones que se desviaron en jugadores de Once Caldas y entraron al arco albo.

También indicó que la entrada de Dayro Moreno en el segundo tiempo les dio más aire. Su entrada permitió que Jefry Zapata pasara más al centro del ataque, mientras que Dayro jugó detrás del delantero conduciendo e intentando llegar al arco de Santa Fe. El ‘Arriero’ dejó claro que quedan dos cupos y que mirará si fichará a algún otro jugador.

Once Caldas había ganado todos los partidos antes de enfrentar a Santa Fe y esa es la mentalidad que tienen, “tenemos jugadores que en la cabeza tienen ser campeones que era lo que nos faltaba. Hoy viendo a Colorado, Edwin, Daniel Londoño, son jugadores importantes y que vienen a sumar en el equipo. Tenemos a Juan Pablo Nieto que está en recuperación porque no hizo pretemporada. Son de categoría y esperamos seguir para pelear por el título”.

¿POR QUÉ NO HA SIDO TITULAR DAYRO MORENO?

Como fue la costumbre hace algunos meses por las suplencias de Dayro Moreno, el delantero volvió a ser suplente en este segundo partido de la Liga BetPlay y ya acumula dos juegos seguidos entrando en el complemento. Sobre esto, Hernán Darío Herrera se refirió al tema del máximo goleador colombiano de la historia.

Ya había dicho que entró bien al campo de juego, pero afirmó que, “con Dayro no pasa nada. Son decisiones que tomamos en la semana con el cuerpo técnico. Tengo al goleador que es Jefry y para mí es muy complicado. Confío en los dos, no sé si en algún partido me decida poner a los dos como hoy que jugaron veinte minutos juntos. Llevamos muchos goles en cuatro partidos. Tenemos gol por todos lados”.

Sentenció que “no busquen problemas con Dayro, no busquen nada porque no hay nada. Es un jugador que pertenece al equipo y son decisiones del cuerpo técnico que a veces nos toca salir con Jefry y otras nos va a tocar salir con Dayro”.

LA SENSACIÓN DEL ‘ARRIERO’ TRAS EL EMPATE A DOS GOLES

Como lo había dicho en anteriores respuestas, no se van cómodos por los goles que les anotaron, pero, el ‘Arriero’ dejó claro que, “en los 90 minutos el funcionamiento fue muy bueno y se trabajó todo lo que se hizo para este partido. Vinimos a ganar con una propuesta de hacerles daño. Se van en ventaja, no sé si luego hubo un penal para nosotros, no voy a entrar en polémica. Empatamos, vimos que podíamos ganar y con el 2-2 también vimos que podíamos ganar”.

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Puntualmente, sobre las estadísticas con Santa Fe que para el Once Caldas son mejores en Bogotá y peores en Manizales, el Arriero explicó, “son dos equipos difíciles. El Once juega así en Manizales y en Bogotá, Santa Fe allá me juega diferente porque se mete atrás y en contraataque me hace daño. Cuando tiene que atacarnos acá de local somos muy fuertes en las transiciones. Son dos equipos muy buenos y a veces pueden ganar allá o nosotros acá”.