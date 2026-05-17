Gustavo Puerta trazó objetivos tras ascender con Racing: “Esa es nuestra meta”

Después de una gran participación con el Bogotá FC que le permitió firmar con clubes europeos, Gustavo Puerta encontró su lugar en el ‘Viejo Continente’. Alemania no fue el mejor destino con el Nuremberg y con el Bayer Leverkusen sumando pocos minutos. El fútbol le dio revanchas en España.

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Pese a no tener mucha regularidad en la Bundesliga, la Liga de España le dio la oportunidad con el Racing de Santander. La necesidad era clara, sumar minutos en cancha para estar en el radar de la Selección Colombia y poder ascender con el cuadro ibérico para volver a jugar en primera división.

A nivel individual, la temporada de Gustavo Puerta fue muy buena siendo titular indiscutiblemente y siendo una de las grandes figuras en busca del ascenso. En cuanto a lo grupal, el club español también puso de su parte con 24 victorias, seis empates y diez derrotas que los dejan líderes con 78 unidades. Quedan dos fechas y ya el tercero que es Almería no los podrá alcanzar. Se convirtieron en el primer ascendido a la máxima categoría.

LA ALEGRÍA DE GUSTAVO PUERTA TRAS EL ASCENSO

En la victoria ante el Real Valladolid, Gustavo Puerta fue titular y fue uno de los futbolistas más destacados en la marca y en la creación de juego juntándose con sus compañeros para ser el primer pase de un club necesitado en el ascenso.

Racing de Santander tendrá la oportunidad de jugar en la primera división después de 14 años y Gustavo Puerta deberá definir su futuro con varias opciones, una de ellas, claramente, continuar en el equipo español para intentar cumplir con los objetivos en la máxima categoría, uno de ellos: salvarse del descenso.

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Gustavo Puerta no dejó dudas de su capacidad en esta temporada y en entrevistas posteriores a la gesta del ascenso afirmó que, “no puedo describirlo con palabras. La gente llena de emoción, esto es increíble”. El vallecaucano también espera ganarse un cupo a la Selección Colombia que afrontará el Mundial de 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Además de esto, habrá que esperar la decisión que pueda tomar el Racing de Santander con el vallecaucano y lo que el jugador piense, pues, las ofertas no dejarán de aparecer por su buen momento en España.

GUSTAVO PUERTA SE REFIRIÓ A SU FUTURO

Posteriormente del festejo y de la felicidad de haber confirmado el primer ascenso para la siguiente temporada, a Gustavo Puerta le preguntaron por su futuro. El mediocampista no dejó dudas en que lo primordial en este momento es disfrutar de la posibilidad de jugar en la primera división de España.

La respuesta de Gustavo Puerta fue clara, “ahora no podemos hablar, vamos a disfrutar” en el momento en el que le preguntaron por su continuidad y su futuro. El colombiano tiene varias opciones, pues, en últimas semanas se habló del Inter de Milan como una de las grandes posibilidades, e Inglaterra también lo pretende.

Por ahora, lo que le queda a Gustavo Puerta es ganar las dos últimas fechas que quedan de la segunda división para lograr el título. Los racinguistas visitarán al Málaga y recibirán al Cádiz en la última jornada.

EL RETO DEL MUNDIAL: GUSTAVO PUERTA NO SE GUARDÓ NADA

Además de los objetivos principales con el Racing de Santander y lo que puede ser su futuro en Europa, lo que vendrá primero será nada más ni nada menos que el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en el que Colombia espera ser protagonista.

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El objetivo de Gustavo Puerta es evidente, pero antes tendrá que esperar si es uno de los 26 convocados por Néstor Lorenzo. Puerta respondió que el objetivo pasa por ganar el Mundial con Colombia, “esa es la meta”. En próximos meses se definirá su futuro y en caso de hacer una buena Copa del Mundo podría valorizarse y tener mercado en otras ligas.