Este domingo 5 de julio, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, se enfrentaron las selecciones de Brasil y Noruega.



El partido se llevó a cabo en el estadio de Nueva Jersey, que contó con una muy buena presencia. Este duelo, como era de esperarse, acaparó la atención de miles de hinchas del deporte rey.

Voces en la previa

“Estamos haciendo un buen trabajo. Estamos compitiendo bien, pero nunca puedes darte por satisfecho porque queremos jugar mejor. Queremos jugar al máximo nivel”, dijo Carlo Ancelotti, DT de Brasil, previo al duelo.



“Brasil es favorita, por supuesto que lo es, pero tenemos esperanza de darles un buen partido. No estamos jugando por jugar, estamos jugando para ganar y llegar a cuartos de final”, añadió, por su lado, Ståle Solbakken, entrenador de Noruega.

Lea también Haaland avisó y puso a temblar a Brasil con su primera llegada

Primer tiempo empatado

El primer tiempo terminó 0 a 0. La etapa inicial estuvo entretenida de inicio a fin. La elección de Brasil contó con un disparo desde el punto penal para abrir el marcador, pero desperdició la acción.



El segundo tiempo también contó con mucha emoción y hablando de emociones, la primera del cotejo llegó al minuto 79. El reconocido centro delantero Erling Haaland, de cabeza, marcó el primer del choque.

Haaland marcó

Todos los jugadores y el cuerpo técnico de la selección de Noruega, así como sus hinchas, celebraron a rabio el tanto. Haaland, que milita en Manchester City de Inglaterra, sigue demostrando su categoría en el certamen orbital.



El gol de Haaland llegó minutos después de que Endrick, en un mano a mano claro con el portero rival, se perdiera un increíble gol. En ese momento, los aficionados sudamericanos lamentaron mucho lo sucedido.







