Luis Javier Suárez llega al Mundial con toda: leyenda de Paraguay lo definió en una palabra

Este Mundial ha tenido goles en todos los partidos, excepto en el duelo entre España y Cabo Verde por el lucimiento de Vozinha, guardameta del conjunto caboverdiano. Sin embargo, la tarea de los goleadores ha sido determinante para sacar diferencias en grandes selecciones participantes de la Copa del Mundo.

Otros jugadores como Darwin Núñez, Matheus Cunha, Igor Thiago no pudieron marcar en sus respectivos estrenos. Ahora será el turno para la Selección Colombia que deberá enfrentar a Uzbekistán en el debut mundialista. Luis Javier Suárez, seguramente será el delantero titular.

Para este Mundial, Luis Javier Suárez llega a este encuentro con más de 30 goles en la temporada y se ganó la oportunidad de tomar la delantera por encima de Rafael Santos Borré, que no fue convocado y de Jhon Córdoba, especialmente, por los cuatro goles que marcó en duelo ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

Por esta razón, Roque Santa Cruz, uno de los artilleros más importantes de la historia de Paraguay definió a Luis Javier con solo una palabra. De hecho, lo eligió por encima de varios delanteros que participan en este Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

LOS ELOGIOS DE ROQUE SANTA CRUZ PARA LUIS JAVIER SUÁREZ

Roque es un referente de Paraguay y de Sudamérica con una carrera ideal en Bayern Múnich, Manchester City, Betis y en la selección paraguaya. En una actividad que hizo con la Conmebol, el delantero eligió a los mejores atacantes de la actualidad.

Un ejercicio con la Conmebol en las redes sociales del ente sudamericano en el que le iban pasando nombres de jugadores y tenía que categorizarlos en una lista entre Crack, muy bueno y bueno. Ahí apareció Luis Javier Suárez como uno de los futbolistas que Roque Santa Cruz tuvo que definir.

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El exdelantero no dudó cuando llegó el nombre de Luis Javier Suárez y lo categorizó en la lista de cracks de este Mundial. Aseguró que es mejor que grandes goleadores como Matheus Cunha, Darwin Núñez, Igor Thiago, Antonio Sanabria, Jordy Caicedo, y otros.

Entre los cracks que eligió Roque Santa Cruz aparecen Enner Valencia de Ecuador, Julián Álvarez y Lautaro Martínez de Argentina y Luis Javier Suárez de Colombia. Con este elogio del referente paraguayo, Luis Javier aspira marcar varios goles en el debut frente a Uzbekistán.

LUIS JAVIER SUÁREZ ANALIZÓ A UZBEKISTÁN

Con más de 30 goles en la temporada con el Sporting Lisboa, Luis Javier Suárez fue convocado a la Selección Colombia para jugar su primer Mundial. Afrontará su primer partido en un certamen orbital nada más ni nada menos que contra una debutante como Uzbekistán.

Pese a la poca experiencia que tiene en este tipo de competencias, Luis Javier afirmó que es una responsabilidad grupal y no individual, “más allá de pensar individualmente, hay que pensar grupalmente. Los 26 más el cuerpo técnico tenemos una responsabilidad grande de unir a todo un país. Podemos ser extremadamente importantes para la felicidad de todos”.

James y Luis Díaz son dos referentes y Luis Javier Suárez elogió a ambos, “tenemos no solo dos sino varios ojos mirándonos desde fuera para darnos indicaciones y cambiar el plan si el inicial no sale como pensábamos. Tenemos el margen de no ir siempre ceñidos al plan, hay gente con mucha calidad como Lucho y James que pueden resolver el partido en cualquier momento”.

La selección de Uzbekistán se caracteriza por ser un equipo muy compacto defensivamente y entrarle será difícil para Luis Javier Suárez y compañía. El delantero del Sporting Lisboa afirmó que, “hay que tener mucha paciencia y la capacidad de encontrar espacios. Uzbekistán viene con un trabajo de cinco hombres atrás y estamos capacitados para enfrentar a este tipo de rivales; queremos que el plan del profe salga a la perfección”.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.