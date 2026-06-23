Habría camerino roto en Atlético Madrid: Julián Álvarez quiere salir

La fecha 2 de la Copa Mundial sigue encaminada de la mejor manera y en medio de su desarrollo la selección de Argentina continúa firme tras una contundente victoria 2-0 sobre Austria y en donde Lionel Messi nuevamente fue el protagonista tras marcar un certero doblete, convirtiéndose en el máximo anotados en la historia de los Mundiales.

Sin embargo, el capitán de la 'albiceleste' no fue el único jugador que se robó las miradas, ya que una de las declaraciones más comentadas fue con respecto al futuro de Julián Álvarez. El delantero argentino sorprendió al revelar públicamente que quiere abandonar el Atlético de Madrid para cumplir un sueño, el cual es jugar con Barcelona.

Julián Álvarez no se guardó nada con respecto a su presente en el Atlético Madrid

Luego del encuentro disputado ante Austria, Álvarez fue consultado sobre su situación en el conjunto 'colchonero' y fue de frente con el tema, asegurando que ya habló con los dirigentes del Atlético y que considera que una transferencia sería la mejor solución para todas las partes.

Además, reconoció que ya no quiere seguir ocultando sus intenciones y que prefiere ser sincero respecto a su futuro profesional, el cual espera sea en Barcelona, club del que se ha declarado hincha desde muy pequeño en distintas ocasiones.

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La situación no es sencilla ya que Julián Álvarez tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030 y el club madrileño no está dispuesto a facilitar su salida. De hecho, desde España se informa que la entidad rojiblanca ha rechazado importantes ofertas por el futbolista de alrededor de 100 millones y mantiene una postura firme respecto a su continuidad.

"No es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta y ya hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Lo mejor para todos es una transferencia; quiero cumplir mi sueño".

¿Cómo le ha ido a Julián Álvarez con el Atlético de Madrid?

Tras su exitoso paso por Manchester City, en donde se consagró campeón de la Champions League, Julián Álvarez arribó al cuadro 'colchonero' en medio de la temporada 2024/25 y desde entonces ha logrado sumar 106 partidos, más de 7.000 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con 49 goles y 17 asistencias.

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Próximo partido de Julián Álvarez con la Selección Argentina en el Mundial

La selección de Argentina y Julián Álvarez volverán a la acción en el Mundial 2026 el próximo 27 de junio, cuando se enfrente a Jordania en la tercera y última jornada del Grupo J. El encuentro se disputará a las 9:00 de la noche, hora de Colombia, y podría ser decisivo para definir el liderato de la zona.

La Albiceleste llega con pleno de victorias tras superar a Argelia y Austria, por lo que buscará cerrar una fase de grupos perfecta y asegurar su camino hacia los dieciseisavos de final.