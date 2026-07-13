Habría otra despedida inesperada en la Selección Colombia

La Selección Colombia se despidió de la Copa Mundial en la instancia de los octavos de final a manos de la Selección de Suiza, la cual derrotó al equipo de Néstor Lorenzo desde la instancia del punto penal.

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Frente a esta situación se destaparon varias situaciones inesperadas como la salida de varios jugadores, tal como es el caso de James Rodríguez, Camilo Vargas, David Ospina y a ellos se sumaría Richard Ríos, quien rompió el silencio tras la eliminación y utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje.

Richard Ríos dejó preocupante mensaje tras eliminación de Colombia

Colombia llegó como una de las grandes anfitrionas del certamen tras una ausencia de ocho años y la verdad es que no decepcionó. Cumplió en los partidos más importantes, pero lamentablemente su participación llegó antes de lo esperado.

La 'tricolor' se robó el protagonismo por la gran cantidad de estrellas entre las cuales está precisamente Richard Ríos, quien perdió la titular a manos de Gustavo Puerta, pero en los momentos en los que Lorenzo le dio el voto de confianza no decepcionó.

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Aún así su permanencia en el banquillo técnico desde los minutos iniciales preocupó por su situación deportiva y ello lo podría haber llevado a tomar una trascendental decisión de dar un paso al costado, viendo que Gustavo Puerta se acomodó en su posición o simplemente esperando a lo que pueda pasar en un futuro con los cambios que pueda llegar a haber en el cuerpo técnico.

A través de la publicación, el volante del Benfica comenzó reconociendo la frustración por el desenlace de la participación colombiana. "No era el final que soñábamos, y duele. Pero por encima de todo, solo quiero decir: gracias, Colombia", escribió el futbolista.

Juan Fernando Quintero deja en duda su futuro con Colombia

"Estamos dolidos por la situación, no vamos a reprochar nada. Pero bueno, seguramente para los que se quedan, que tengan la oportunidad y que sean conscientes de que a veces no alcanza, que lleven y que tengan esa oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia y que nunca podamos reprocharnos o pensar que siempre nos falta algo", afirmó.

Las palabras de Quintero fueron interpretadas como una posible despedida de la Selección. El volante ha sido protagonista de algunos de los momentos más importantes del combinado nacional en la última década, desde su participación en el Mundial de Brasil 2014, donde anotó un gol clave frente a Costa de Marfil, hasta su destacada actuación en Rusia 2018 y su regreso para el Mundial de 2026 bajo el mando de Néstor Lorenzo.

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Néstor Lorenzo defendió a Colombia tras la eliminación: "Merecimos un poco más"

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Lorenzo destacó la propuesta de su equipo y consideró que el empate sin goles no reflejó lo sucedido sobre el terreno de juego.

"De todas maneras, creo que merecimos un poco más en los 90 minutos por las intenciones que tuvimos en los remates. Sabíamos que estos partidos, a medida que se fue alargando el juego, los equipos fueron perdiendo energía y terminaron en el empate final que llevó a los penales", afirmó el seleccionador.