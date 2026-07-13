Once Caldas tiene todo arreglado para fichar campeón con Cali

El equipo comandado por el Arriero Herrera sigue dando de qué hablar rumbo a las competencias que se llevarán a cabo en el semestre de clausura y para conseguirlo está trabajando de ardua manera en el presente mercadi de fichajes para poder cumplir de la mejor forma.

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El 'blanco blanco' ha venido haciendo una exhaustiva reestructuración en la plantilla de jugadores, tanto en salidas como en nuevas incorporaciones, tal como lo sería la del mediocampista, Andrés Colorado, con quien ya se habría concretado todo para que llegue a portar su camiseta.

Once Caldas ya negoció con Necaxa por Andrés Colorado

El club dirigido por Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera fue uno de los primeros en hacerse notar en el mercado y confirmó la llegada de Andrés Correa, procedente del Deportivo Cali, Edwin Torres, Juan Pablo Nieto y se espera que se anuncie en próximas horas la llegada de Daniel Londoño que llegó a un acuerdo con los de Manizales.

Con estos cupos ya liberados y en busca de darle un nuevo aire al equipo, ya se están pensando las nuevas incorporaciones, entre las cuales ya está siendo negociado Andrés Colorado, quien llega desde Deportivo Cali.

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El futbolista de 27 años pertenece a Necaxa, pero desde la temporada 2024 se encuentra jugando en el Fútbol Profesional Colombiano, habiendo pasado por Junior, Cali y ahora Once Caldas.

Según se dio a conocer, Andrés Colorado estaría a punto de terminar contrato con Necaxa y Once Caldas se aprovecharía de esto para firmarlo por dos temporadas, es decir hasta 2028.

¿Cómo le fue a Andrés Colorado con Deportivo Cali?

Colorado llegó al cuadro 'azucarero' bajo el mando de Alberto Gamero en el cierre de la temporada 2025 y desde entonces tuvo la oportunidad de jugar 25 partidos, habiendo anotado un gol en el transcurso de más de 1.400 minutos dentro del terreno de juego.

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Bajas en Once Caldas

Hay seis ausencias más en esta pretemporada, y está claro que deben buscar volantes por la salida de Déinner Quiñones, Esteban Beltrán, Luis ‘Niche’ Sánchez e Iván Rojas.

Además de estos tres jugadores, Kevin Cuesta y Felipe Cifuentes tampoco seguirán dentro de la institución. De hecho, en esta pretemporada, los jugadores citados no han hecho parte de los entrenamientos. Tampoco sigue Juan Camilo Quintero que era el preparador físico del cuadro de Manizales.