Primer problema en América tras la lesión de una figura en amistoso

América de Cali sigue dando de qué hablar en medio de la pretemporada, ya que en medio de un mercado de fichajes escaso, comenzó también con los partidos de preparación como el que tuvieron contra Pumas de México.

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El compromiso que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Universitario terminó con un marcador de 1-0 a favor del conjunto 'escarlata', pero también con problemas para este mismo equipo tras la molestia física de uno de sus principales jugadores, Tillman Palacios.

Tillman Palacios preocupa a América de Cali por lesión

El equipo comandado por David González está de gira en suelo mexicano realizando una serie de partidos amistosos que le ayuden a llegar en óptimas condiciones a la Liga Betplay 2026 de clausura y reivindicarse con su hinchada tras los malos resultados obtenidos en el semestre de apertura.

Además, el estratega antioqueño también deberá comenzar a ultimar detalles en cuanto a la idea de juego que implementará con los nuevos jugadores que forman parte de la plantilla y de paso ir viendo si es necesario contratar más.

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América de Cali jugó y venció a Santos Laguna recientemente, y en el encuentro que estaba programado para el domingo 12 de julio también lograron sacar un resultado a favor aunque con algo de incertidumbre por una molestia física en Tillman Palacios.

La joven estrella de la zona ofensiva del conjunto colombiano tuvo un fuerte golpe con con Juninho sobre el minuto 25, el cuerpo médico tuvo que ingresar al terreno de juego, realizar los respectivos procedimientos y, aunque pudo terminar el primer tiempo sin contratiempos, David González lo sacó justo en el inicio de la segunda parte por precaución.

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Bocanegra y Guardia se despiden de América

Andrés Mosquera Guardia, defensa central, es uno de los futbolistas que parte de la institución roja de la capital del Valle del Cauca. Guardia podría seguir su carrera en Águilas Doradas.

Otra de las figuras que deja de vestir los colores del conjunto escarlata es Daniel Bocanegra, que puede jugar tanto de central como de lateral derecho. Hasta el momento, se desconoce el club en el que podría continuar jugando Bocanegra.

“Daniel Bocanegra y Andrés Mosquera Guardia finalizaron su vínculo contractual con nuestra institución. Les deseamos muchos éxitos en sus próximos retos”, confirmó el América de Cali sobre los dos experimentados jugadores.