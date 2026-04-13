Habría un giro inesperado en la 'novela' entre Leonel Álvarez y Bucaramanga

Después de la derrota en manos de Águilas Doradas en partido pendiente de la séptima fecha de la Liga BetPlay, Leonel Álvarez afirmó que, “aquí hay un solo responsable que soy yo. Quisimos venir como siempre a ganar, pero no se dio el resultado".

Posteriormente a esta declaración, se habría dado a conocer que el estratega antiqueño no continuaría en el cargo, ya que completó cuatro fechas sin ganar. Sin embargo, el club no ha hecho ningún comunicado oficial y ello correspondería a que todavía no se ha arreglado ningún acuerdo de desvinculación con Leonel.

Bucaramanga consideraría mantener a Leonel Álvarez por el alto costo de su recisión

El entrenador de 60 años ha sido el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano desde que recibió del duro golpe de la eliminación en Copa Sudamericana a manos de América de Cali, lo que trajo consigo una gran cantidad de resultados negativos.

Leonel no se supo reponer después de ello y el mal rendimiento continuó en la Liga Betplay, lo que habría causado su salida del 'leopardo', aunque todavía no hay un parte oficial del Atlético Bucaramanga, pero la información la habría entregado Jotas Mantilla, quien afirmó que el club estaba esperando la renuncia del antioqueño al considerar esta mala cara de los últimos partidos.

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Bucaramanga perdió chances enormes de meterse en el selecto grupo de los ocho primeros de la clasificación para poder entrar en los Play-Offs de la Liga BetPlay, pero todo parece indicar que se tendrían que resignar y seguir intentando con Leonel en el banquillo técnico.

Según se dio a conocer, la desvinculación del ex jugador de la Selección Colombia todavía no es un hecho debido al alto costo de la cláusula de la recisión de su contrato, la cual sería de tres meses de salario y este estaría rondando entre los 150 millones de pesos colombianos, por lo que lo más adecuado, económicamente hablando, sería mantenerlo hasta el final de su contrato.

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¿Cuándo termina contrato Leonel Álvarez con Bucaramanga?

Tras su llegada al cuadro bumangués a inicios de la temporada 2025, justo sobre el mes de marzo, Leonel Álvarez habría tomado la decisión de firmar un contrato que iría hasta diciembre de 2026, lo que podría facilitar la decisión de las directivas para continuar con él en el cargo debido a que no queda tanto tiempo por cumplirse de su respectivo contrato y los hinchas todavía sienten afinidad con él.

¿Cómo le fue a Leonel Álvarez con Bucaramanga?

Leonel arribó a Bucaramanga en 2025 tras su paso por Emelec de Ecuador y desde entonces tuvo la oportunidad de dirigir en 66 ocasiones, dejando un saldo de 28 victorias, 19 empates y 19 derrotas en más de un año en el cargo.