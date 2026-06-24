Por la tercera y última fecha del grupo C de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, este miércoles 24 de junio, la selección de Haití se enfrentó con Marruecos.



El partido empezó con una intensidad bastante alta y, de manera sorprendente, el combinado de Haití empezó dando el golpe. Al minuto 9, tras un ataque por la banda derecha, Lenny Joseph metió un tacazo y la esférica se fue al fondo de la red.

Lea también EN VIVO Marruecos vs Haití | Copa Mundial de la FIFA 2026

El primero de Haití

El video del tanto de taco, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter. Muchos comentarios se generaron.



Tras la apertura en el marcador, al minuto 39, se dio la reacción de Marruecos. Achraf Hakimi, lateral derecho del PSG de Francia, puso el empate. Pero la alegría marroquí no duraría mucho.

Lea también Brasil goleó a Haití y se acercó a la clasificación

El segundo

Al minuto 43, Wilson Isidor apareció para convertir el 2 a 1. Fue un soberbio remate de media distancia y la pelota se metió en el ángulo. Este gol también se hizo tendencia en las redes sociales.

Y tres minutos después, la selección de Marruecos volvería a reaccionar. Ismail Saibari apareció y marcó, tras una muy buena jugada colectiva, el 2 a 2. Fue un entretenido primer tiempo.

La reseña en la previa

“Nos espera un histórico enfrentamiento en Atlanta; Marruecos y Haití están listos para encontrarse por primera vez. El partido cerrará la fase para el Grupo C”, reseñó la FIFA previo al duelo.



“El cuadro centroamericano fue uno de los primeros en caer eliminado tras perder los dos primeros partidos con Escocia y Haití, mientras que Marruecos sabe que tiene la oportunidad de acabar en el primer lugar del grupo si vence goleando. Dependerá de lo que suceda también en el Brasil - Escocia”, añadió.