Hansi Flick mete presión en Barcelona: esto dijo de la Champions League

El pasado miércoles 8 de abril, FC Barcelona recibió en su casa al Atlético de Madrid por el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League (UCL), el torneo de clubes internacional más relevante del mundo.



El equipo dirigido por el argentino Diego Pablo Simeone dio el golpe sobre la mesa y venció a su rival 2 goles a 0. Ahora, el conjunto blaugrana tendrá que ir a la casa 'colchonera' con el fin de remontar, cosa no muy sencilla.

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Palabras de Flick

A pesar del difícil panorama, este viernes 10 de abril, Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aseguró, previo al duelo contra Espanyol por liga de este sábado 11, que lo más importante para el club es salir campeón de la Liga de Campeones de Europa.



"Por supuesto, LaLiga es por lo que jugamos la Champions, pero el sueño para todo entrenador, jugador y aficionado es ganar la Champions y por eso estamos ahí", manifestó el experimentado entrenador.

La importancia de la Champions

"Ves que el equipo está un poco más motivado en la Champions y es la competición que queremos ganar. Tenemos que hacer nuestro trabajo en la Liga, pero lo más importante es ganar la Champions; es la meta de los jugadores y el club y es por lo que estamos aquí", añadió, sin rodeos.



Barcelona no la tiene fácil para ganar la Uefa Champions League. Para esto, primero tiene que remontarle la serie al Atlético de Madrid, cosa que puede suceder, pero que el 'colchonero' hará todo lo posible para evitar.

¿Descanso para Lamine?

De cara al mismo duelo contra Espanyol, el técnico dijo si le dará descanso a Lamine Yamal. La joya de la escuadra blaugrana tiene toda la confianza de los hinchas para cerrar una temporada muy buena.



"Lo veremos. Para él es bueno empezar el partido y ver luego qué pasa. Aún no lo hemos decidido y hay que esperar a mañana", aseveró Hansi Flick. Habrá que esperar para conocer si Lamine será titular o no.



Por último, entre otras cosas más, el estratega hizo referencia a lo que será el derbi. "Todo el mundo sabe lo importante que es para club, afición y equipo. Hay muchos jugadores de La Masía que saben lo que significa. Es un derbi y quiero ganarlo", sentenció.





















