Un habitual titular de la Selección Colombia de Mayores, que estaría en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, podría ir, en el siguiente mercado de fichajes en Europa, al FC Barcelona de España.



Se trata de Jhon Janer Lucumí Bonilla, quien tiene 27 años y que milita en Bologna de la Serie A de Italia. El defensa central podría irse a jugar al conjunto si una condición en especial se termina cumpliendo.

La condición

Esta condición tiene que ver directamente con Alessandro Bastoni, del Inter de Milán. Bastoni es la principal opción en defensa para el blaugrana, pero por su precio, es posible que la gestión no se concrete.



"El defensa del Inter daría un salto de calidad a una zaga culé, que se quedó algo 'coja' tras la salida de Iñigo Martínez el pasado mercado de verano, y el italiano es la opción que más gusta para reforzar el equipo. Bastoni tiene prisa por fichar por el club culé, pero su alto caché no pondrá fácil su traspaso y es por eso que el Barça podría tener alternativas en la recámara", reseña Mundo Deportivo.

Escenario para Lucumí

"En este escenario ha surgido en las últimas horas el nombre de Jhon Lucumí, defensa internacional colombiano de 27 años que milita en el Bolonia. Tal como adelantó el diario italiano 'Il Resto del Carlino' y que recogieron otros medios del país, el Barça está monitorizando la situación del jugador cafetero, que saldría por un precio inferior al del propio Bastoni", añadió.



La posible ida de Lucumí al Barcelona sería positiva para el mismo crecimiento del jugador y de la Selección Colombia. Cada vez es más importante que la tricolor cuente con futbolistas en los grandes equipos del planeta.

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En la Premier también quieren a Lucumí

"Lucumí cuenta también con otras 'novias' de la Premier o Turquía, y su contrato acaba en 2027, convirtiéndolo en una gran oportunidad de mercado para algunos clubes, ya que todo indica que no tiene intención de renovar", terminó el medio español, entre otras cosas más.



Bastoni o Lucumí, uno de estos dos centrales, que juegan en Italia, llegarían a las arcas del FC Barcelona, que está en cuartos de final de la Uefa Champions League. El fichaje se concretaría una vez finalice la Copa del Mundo 2026.



Habrá que esperar para conocer qué terminará sucediendo. Muchos seguidores del defensa colombiano harán fuerza para que este termine arribando a la escuadra ibérica, cuyo máximo ídolo es Lionel Andrés Messi.