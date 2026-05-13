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Mundial 2026

Harry Kane dijo si Inglaterra está para ganar el Mundial 2026

Harry Kane es uno de los mejores delanteros del mundo.
Carlos Cañas
Harry Kane.
Harry Kane. // AFP

En entrevista con la FIFA, el centro delantero Harry Kane, del Bayern Múnich de Alemania, expresó si la selección de Inglaterra está preparada para ganar la Copa del Mundo, que empezará dentro de poco tiempo.

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¿Inglaterra saldrá campeón?

Cuando llegas tan lejos y al final no consigues culminarlo, el golpe es muy duro. Sé perfectamente lo que significaría levantar este trofeo. No solo para nosotros, los jugadores y el cuerpo técnico; también para los aficionados y para todo el país. Sería uno de esos momentos que quedan grabados para siempre. Y, en cierto modo, esas decepciones solo aumentan las ganas de volver a intentarlo y dar por fin ese último paso”, manifestó.

Inglaterra, sin lugar a dudas, tiene uno de los mejores jugadores del mundo. La tarea de levantar el trofeo no será sencilla, pero tampoco imposible. Si los futbolistas se encuentran en un buen momento, es una posibilidad muy alta de que el título se quede en las manos de los británicos.

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Inglaterra en el grupo L

La selección de Inglaterra hace parte del grupo L del torneo que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Los británicos comparten con Croacia, Ghana y el equipo panameño.

El compañero del extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda hizo referencia, también, a lo que significa para él la Copa del Mundo de la FIFA. No se guardó nada.

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No hay nada comparable a un Mundial. Es la máxima aspiración para cualquier futbolista profesional. Este será el tercer Mundial de mi carrera y, sinceramente, lo afronto con más ilusión que nunca, porque ahora entiendo de verdad lo que significa una competición así. Conozco la dimensión que tiene, la emoción de salir al campo ante miles de aficionados y lo especial que resulta jugar en los distintos estadios. Tengo muchísimas ganas de volver a sentir todo eso”, aseguró.

Luego, habló sobre el apoyo de los hinchas. “Eso es lo que da sentido a este tipo de torneos y lo que hace única a cada gran competición. Es ahí cuando realmente entiendes lo mucho que significa para todo un país. Sientes el apoyo de la afición, pero también la presión. Y eso forma parte de todo lo que hemos construido durante estos años. Haber estado tan cerca otras veces también nos ayuda a convivir con esa exigencia, aunque ahora las expectativas son más altas que nunca. Cuando alcanzas dos finales de la Eurocopa y unas semifinales de un Mundial, la gente espera que la próxima vez des el paso definitivo. Lo sabemos perfectamente y tenemos que estar preparados para asumir esa responsabilidad”, indicó.

El Mundial 2026 por RCN

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México se podrá ver y palpitar a través de la pantalla del Canal RCN y de la aplicación del Canal RCN. No hay excusa para perderse la cita orbital.

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