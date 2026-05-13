Harry Kane dijo si Inglaterra está para ganar el Mundial 2026

En entrevista con la FIFA, el centro delantero Harry Kane, del Bayern Múnich de Alemania, expresó si la selección de Inglaterra está preparada para ganar la Copa del Mundo, que empezará dentro de poco tiempo.

¿Inglaterra saldrá campeón?

“Cuando llegas tan lejos y al final no consigues culminarlo, el golpe es muy duro. Sé perfectamente lo que significaría levantar este trofeo. No solo para nosotros, los jugadores y el cuerpo técnico; también para los aficionados y para todo el país. Sería uno de esos momentos que quedan grabados para siempre. Y, en cierto modo, esas decepciones solo aumentan las ganas de volver a intentarlo y dar por fin ese último paso”, manifestó.



Inglaterra, sin lugar a dudas, tiene uno de los mejores jugadores del mundo. La tarea de levantar el trofeo no será sencilla, pero tampoco imposible. Si los futbolistas se encuentran en un buen momento, es una posibilidad muy alta de que el título se quede en las manos de los británicos.

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Inglaterra en el grupo L

La selección de Inglaterra hace parte del grupo L del torneo que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Los británicos comparten con Croacia, Ghana y el equipo panameño.



El compañero del extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda hizo referencia, también, a lo que significa para él la Copa del Mundo de la FIFA. No se guardó nada.

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