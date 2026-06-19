La selección de Portugal empató 1 a 1 con la República Democrática del Congo por la primera jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Tras un empate, una lluvia de críticas empezó a caer sobre Cristiano Ronaldo, el gran referente que tiene el combinado luso y que milita en Al Nassr de la Liga de Arabia Saudita.

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La presunta declaración de Neves

Presuntamente, sobre el mismo exjugador del poderoso Real Madrid de España, se pronunció el mediocampista João Neves, que milita en el Paris Saint-Germain (PSG) de Francia.



La supuesta declaración fue bastante fuerte. “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por nuestra Selección Nacional y por el mundo del fútbol. Pero en este momento, él y nosotros sabemos que NO ES DIFERENTE. ES SOLO OTRO JUGADOR AQUÍ PARA AYUDAR. Está aquí para contribuir, igual que todos nosotros”, manifestó.

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La hermana de Cristiano Ronaldo se pronunció

Luego de todo esto, Kátia Aveiro, hermana del exfutbolista del Manchester United de la Premier League de Inglaterra y Juventus de la Serie A de Italia, se pronunció y terminó de encender la interna en la selección de Portugal.

“Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa, muy extraña”, expresó Kátia, sin rodeos.

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¿CR7 será suplente vs. Uzbekistán?

Lo mencionado por Cristiano Ronaldo, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.



Muchos hinchas de la selección de Portugal, de cara al compromiso ante Uzbekistán por la segunda jornada del grupo K, le piden al director técnico Roberto Martínez que Cristiano Ronaldo sea suplente.