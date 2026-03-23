Hernán Torres ya tendría nuevo equipo y firmaría hasta diciembre de 2026

Millonarios ya pasó la página de Hernán Torres y disfrutan de un presente deportivo bastante positivo a nivel nacional e internacional de la mano del estratega argentino, Fabián Bustos, quien supo implementar bien su idea de juego, motivar a los jugadores y recomponer los resultados que se vivieron en las primeras semanas de la Liga Betplay y que estaban preocupando su clasificación.

Sin embargo, el cuadro 'embajador' no sería el único que se la encuentra pasando bien, ya que Hernán torres también "caería de pie" al darse a conocer que ya estaría viajando a su nuevo equipo, el cual estaría en el fútbol ecuatoriano y con el que se quedaría por el resto de la temporada 2026.

Hernán Torres sería nuevo director técnico de Orense de Ecuador

El estratega tolimense arribó a Millonarios en el semestre de clausura de la temporada 2025 como una clara alternativa al mal momento que habían pasado con David González, pero la realidad fue bastante diferente, ya que Hernán Torres tampoco logró corregir el camino de las derrotas en el cuadro 'embajador'.

El mal momento de Torres con 'Millos' se replicó en el inicio de la temporada 2026 y las directivas decidieron tomar una contundente decisión al respecto y dar por finalizado su segundo paso por el equipo.

Un viejo conocido en el banquillo técnico no le funcionó a Millonarios y le apostaron a Fabián Bustos. Esta misma situación se vivió con Orense de Ecuador, el cual habría decidido darle el voto de confianza a Hernán Torres, un entrenador extranjero de amplia experiencia, incluida en el fútbol ecuatoriano.

Torres volvería a Ecuador, pero esta vez para ubicarse en el banquillo de Orense, el cual se encuentra en la zona de descenso de la liga local tras haber ganado tan solo un partido, empatado dos y perdido también en dos ocasiones, por lo que decidieron apostarle al planteamiento táctico de Hernán, quien firmaría hasta diciembre del presente año.

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¿Cuándo debutaría Hernán Torres con Orense?

Por el momento no se ha hecho nada oficial con respecto a la contratación de Hernán Torres con Orense, pero se dio a conocer que ya estaría viajando hacia Ecuador, por lo que se podría llegar a especular que su debut estaría dispuesto para el domingo 5 de abril frente a Independiente del Valle.

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¿Cómo le fue a Hernán Torres con Millonarios en su segundo ciclo?

Torres regresó a Millonarios después de 12 años, pero en esta ocasión no se repitió la historia gloriosa que consiguió en 2012, ya que solo dirigió en 19 ocasiones, obteniendo seis victorias, cinco empates y ocho derrotas en los 160 días en los que estuvo en el cargo.