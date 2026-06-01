Hace apenas algunas horas, fue confirmado el nuevo equipo será entrenado por Davide Ancelotti, hijo del reconocido técnico Carlo Ancelotti, que actualmente está al frente de la selección de Brasil.

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El nuevo equipo del hijo de Carlo

Lille de la Ligue 1 de Francia es el nuevo club que dirigirá Davide, quien supo estar hace poco tiempo en Botafogo de Brasil. Ancelotti es uno de los entrenadores jóvenes que emerge y promete en el fútbol profesional.



“EL LOSC está encantado con la llegada de Davide Ancelotti en los albores de una nueva temporada 2026-2027 que combinará la Ligue 1 y la UEFA Champions League. Este joven técnico, también experimentado debido a su extremadamente rica carrera deportiva dentro de los clubes, personal y vestuarios más grandes del mundo, también es reconocido por su capacidad para desarrollar jóvenes talentos, al mismo tiempo que se desempeña al más alto nivel”, señaló el equipo galo.

Davide promete en el banquillo del Lille

Davide supo acompañar a su padre en el poderoso Real Madrid de España. El hijo de Carlo, en el Paris Saint-Germain, supo, además, ser preparador físico. El nacido en Parma hace 36 años ha tenido un crecimiento notable.

“Descrito como un trabajador incansable y un gran profesional, Davide Ancelotti encarna a esta nueva generación de entrenadores con un enfoque táctico moderno, sin dudar en confiar en la ciencia para optimizar el rendimiento. Su autoridad natural y su gestión deportiva, especialmente a nivel psicológico, lo convierten en un líder respetado por su calma y humanidad. Además, su dominio del italiano, francés, español, portugués, alemán e inglés facilita su comunicación en el corazón del vestuario”, añade Lille.

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¿Cómo le irá al hijo de Carlo?

Muchos del Lille de Francia, como era de esperarse, reaccionaron con profunda alegría a la llegada de Davide Ancelotti al club. Se espera que el rendimiento del estratega sea más que bueno.



Además de la Ligue 1, la Liga de Campeones de Europa será una prueba enorme para el director técnico. Los equipos más grandes del planeta estarán muy atentos al desempeño del hijo de Carlo Ancelotti.





