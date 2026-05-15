El experimentado centro delantero Hugo Rodallega, sin lugar a dudas, es uno de los grandes jugadores del fútbol profesional colombiano. A sus 40 años sigue demostrando que está más vigente que nunca.

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Vital en cuartos vs. América

Un ejemplo de ello fue la serie que tuvo contra América de Cali por los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año. El jugador que estuvo en la Premier League de Inglaterra marcó triplete en la vuelta y llevó a su equipo a las semifinales.



Por su rendimiento tan bueno, cabe mencionar, muchos hinchas han pedido su convocatoria a la Selección Colombia de cara a lo que será la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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Lorenzo no consideró a Hugo

Sin embargo, el director técnico argentino Néstor Lorenzo no lo incluyó en la prelista de 55 jugadores. A pesar de ello, Hugo seguirá tratando de mantener su mismo rendimiento y a punta de goles espera llevar a Santa Fe a la gran final del torneo.



Y que se habla de Hugo, de goles y de Independiente Santa Fe de Bogotá, en las últimas horas se hizo viral un video en el que el hijo del centro delantero, en las inferiores del club rojo y blanco de la capital del país, marcó un soberbio tanto.

El video del tanto del hijo de Rodallega

El hijo de Hugo recibió la pelota entrando al área rival y, cuando un adversario llegó a marcarlo, se lo quitó del camino con una notable maniobra. Tras esto, disparó a la portería y mandó la esférica a guardar.

Como era de esperarse, muchos hinchas de Independiente Santa Fe de Bogotá reaccionaron con profunda alegría tras el gol del hijo de Hugo Rodallega. Señalaron, sobre todo, que el hijo sacó “cositas” del papá.











