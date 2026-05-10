En las horas de la noche del sábado 9 de mayo, el estadio Olímpico Pascual Guerrero, que contó con una buena presencia de hinchas, gozó de un gran partido de la primera división del fútbol profesional colombiano.



Por el partido de ida de los cuartos de final de la liga del primer semestre del año, América de Cali se vio las caras con Independiente Santa Fe. El duelo acaparó la atención de miles de hinchas del rentado cafetero.

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Empate en el Pascual

El cotejo, que estuvo entretenido de inicio a fin, terminó 1 a 1. Al ser local, el conjunto escarlata estaba obligado a sacar un buen resultado, pero esto no sucedió. Adrián Ramos marcó para el dueño de casa y Hugo Rodallega hizo lo propio para el cardenal.



Y haciendo referencia a este último jugador mencionado, precisamente, en zona mixta dejó una declaración que abrió una herida en América de Cali. Es bien conocido que Rodallega, antes de Santa Fe, quiso llegar al club caleño.

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Hugo no pudo ir al América

Sin embargo, la gestión no se llevó a cabo. El experimentado centro delantero no se guardó nada para decir que su familia es americana y que su arribo al equipo no se dio porque algunas personas no lo permitieron.



“Mi familia es americana. La verdad, no creo que tenga que pedirle perdón a los hinchas de América. Le pedí disculpas a mi papá, que ese sí era americanísimo; hice lo que estaba a mi alcance para venir a América de Cali, pero las autoridades u otra gente no lo quisieron”, manifestó, sin rodeos.

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El nivel del artillero

El nivel actual de Hugo Rodallega, que pasó por la Premier League de Inglaterra, sin lugar a dudas, es más que bueno y son muchos los hinchas escarlatas que quisieran tener al artillero en el club.



Rodallega tiene 40 años y es probable que en ninguna nueva etapa de su carrera deportiva vista los colores del América de Cali. Los aficionados de Independiente Santa Fe gozan de su talento.



