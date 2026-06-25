Hijo de Omar Pérez firmó con un gigante de América

Franco Pérez, hijo del histórico mediocampista Omar Pérez, firmó su primer contrato profesional con Boca Juniors, uno de los clubes más grandes y ganadores del continente.

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Con apenas 17 años, el futbolista categoría 2008 dio un paso fundamental en su carrera al sellar su vínculo con el conjunto Xeneize, institución en la que su padre también dejó huella durante los primeros años de este siglo.

Franco nació en Medellín en 2008, cuando Omar Pérez vestía la camiseta de Independiente Medellín. Gracias a ello cuenta con nacionalidad colombiana y argentina.

Posición y características de Franco Pérez

El joven jugador se destaca por ser un futbolista polifuncional de perfil zurdo. Habitualmente actúa como mediapunta o interior, aunque también tiene la capacidad de desempeñarse como delantero cuando las circunstancias del juego lo requieren.

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Además de sus condiciones técnicas, llama la atención por su físico. Franco Pérez mide cerca de 1,90 metros, una estatura poco habitual para futbolistas de características ofensivas y creativas.

Antes de llegar a Boca Juniors, el jugador tuvo un paso por las divisiones inferiores de Independiente Santa Fe, club en el que su padre se convirtió en una auténtica leyenda y uno de los futbolistas más importantes de su historia.

Así le fue a Omar Pérez en Boca Juniors

La firma de este primer contrato también tiene un valor simbólico para la familia. Omar Pérez debutó profesionalmente con Boca Juniors en el año 2000 y permaneció en la institución hasta 2003, cuando fue transferido a Banfield.

Durante su etapa en el cuadro azul y oro, el argentino disputó 63 partidos, anotó seis goles y conquistó tres títulos: un campeonato de primera división y dos ediciones de la Copa Libertadores.

Otro hijo de Omar Pérez juega en Huracán

El talento parece correr por las venas de la familia Pérez. Mientras Franco comienza su camino profesional en Boca, uno de sus hermanos, Thiago Pérez, se forma en las divisiones inferiores de Huracán y aparece como una de las promesas que podrían debutar próximamente en el primer equipo del 'Globo'.