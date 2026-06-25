Los dos arqueros mundialistas que interesan en Nacional

Atlético Nacional ya comenzó a trabajar en la conformación de su plantilla para el segundo semestre de 2026 y uno de los puestos que más atención genera es el de arquero. La dirigencia y el nuevo cuerpo técnico analizan diferentes perfiles para encontrar al hombre que pueda asumir el relevo de David Ospina.

Sergio Rochet podría llegar a Nacional

Se conoció que uno de los nombres que más llama la atención en el conjunto verdolaga es el de Sergio Rochet, actual guardameta de Internacional de Porto Alegre y habitual integrante de la Selección Uruguay.

Por ahora, se trata únicamente de un interés y no existe ninguna negociación oficial. La situación del arquero será evaluada durante las próximas semanas, cuando Nacional defina cuáles serán sus movimientos en el mercado de fichajes.

Rochet, de 33 años, tiene contrato con el club brasileño hasta el 31 de diciembre de 2026. Por esa razón, cualquier intento de contratación obligaría a Atlético Nacional a negociar una compensación económica con Internacional por una eventual salida anticipada.

Posteriormente, el club antioqueño tendría que alcanzar un acuerdo directo con el futbolista sobre salario, duración del contrato y demás condiciones para concretar la operación.

Trayectoria de Sergio Rochet, arquero que interesa a Nacional

El guardameta uruguayo cuenta con una amplia trayectoria internacional. Formó parte de la convocatoria de Uruguay para los mundiales de 2022 y 2026, además de haber participado en las Copas América de 2021 y 2024.

A nivel de clubes, Rochet ha defendido los colores de Danubio, AZ Alkmaar, Sivasspor, Nacional de Uruguay e Internacional de Porto Alegre, acumulando experiencia en diferentes ligas y competencias internacionales.

Armani, el plan B de Nacional

Sin embargo, el nombre de Rochet no es el único que genera ilusión entre los aficionados verdolagas. Desde hace varios mercados también aparece en escena Franco Armani, considerado por muchos como el arquero más importante en la historia reciente de Atlético Nacional.

El guardameta argentino dejó una huella imborrable durante su paso por el club entre 2010 y 2018, etapa en la que conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales. Además, con la Selección Argentina ganó dos Copas América y la Copa del Mundo.

Actualmente, Armani tiene contrato con River Plate hasta el 31 de diciembre de este año. Mientras tanto, Nacional continúa estudiando alternativas para una posición clave y en la lista aparecen dos porteros de perfil mundialista que podrían marcar el futuro del arco verdolaga.