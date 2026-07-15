La Selección Colombia de Mayores, como bien se sabe, quedó eliminada en los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se termina de llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



En la instancia en cuestión, el combinado tricolor, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, perdió en los penales ante su similar de Suiza. Los sueños de la Selección Colombia no avanzaron en el certamen orbital.

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Puerta resaltó en el Mundial 2026

Durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el equipo titular del conjunto patrio fue el que se ha mantenido en el proceso de Néstor Lorenzo. Aunque eso sí, hubo un cambio muy importante en la mitad de la cancha.



Gustavo Puerta se adueñó de la titular y relegó a Richard Ríos al banco de los suplentes. En varios cotejos, Puerta, de apenas 22 años, terminó como la gran figura de la Selección Colombia de Mayores.

El equipo que quiere a Puerta

Y debido a su gran rendimiento durante la máxima fiesta del deporte rey, varios equipos del fútbol europeo, en este mercado de fichaje, se han interesado en contar con los servicios del vallecaucano.



En las últimas horas, se conoció el nombre de un histórico equipo italiano que estaría muy interesado en contratar a Gustavo Puerta. Se trata del Bologna, donde milita el defensa central Jhon Lucumí.

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¿Se dará el traspaso?

“Exclusiva: el #Bologna entra en la carrera por Gustavo #Puerta, mediocampista colombiano del #RacingSantander. Hay competencia, pero también el Bologna con una oferta de 16 millones”, comentó Alfredo Pedulla, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X.

Seguramente, en los próximos días se conocerá si Gustavo Puerta será fichado por Bologna de la Serie A de Italia. Si este club no gana la puja, seguramente otro entrará en la competencia.











