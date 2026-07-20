Este martes 21 de julio comenzará la competencia de manera oficial en el fútbol profesional colombiano. Los hinchas esperan con ansias los partidos de sus respectivos equipos.

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América de Cali entra en acción

América de Cali, uno de los clubes más importantes del país, es uno de los primeros equipos en entrar en acción. El conjunto rojo del Valle del Cauca se tendrá que ver las caras por el partido de ida de la fase 1B de la Copa BetPlay con Real Cartagena.



La Copa BetPlay, como es bien sabido, es un torneo que reúne clubes de la primera y segunda división del fútbol colombiano. Ya empiezan, de esta manera, las eliminaciones o populares mata-mata.

El anuncio de Dimayor

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) informó, a través de sus diferentes plataformas digitales, el canal por el cual se podrá ver en vivo el compromiso. La hora también quedó ratificada.



“Nos permitimos informar los partidos de ida de la Copa BetPlay DIMAYOR 2026 de la Fase 1B que serán transmitidos a través de señal de televisión y los que serán transmitidos de manera gratuita a través de YouTube”, comunicó la Dimayor.

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Canal y hora del juego

El partido entre el América de Cali y Real Cartagena comenzará a las 7:30 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal de Win Sports y Win Sports +. Se espera un choque entretenido de inicio a fin.

América de Cali es uno de los equipos llamados a pelear por la gran final de la Copa BetPlay. La tarea no es sencilla, pero tampoco es imposible. Habrá que esperar para conocer si logra cumplir su cometido.













