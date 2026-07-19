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América de Cali

América de Cali confirma triste noticia: “Que descanse en paz”

El equipo se pronunció a través de sus redes sociales.
Carlos Cañas
América de Cali.
América de Cali. // @AmericadeCali

América de Cali, hace algunas horas, confirmó una muy triste noticia. El equipo rojo de la capital del departamento del Valle del Cauca se pronunció sobre la muerte de uno de sus exdirectivos.

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El comunicado del América

El conjunto escarlata lamentó el fallecimiento de Osbert Orozco y le envió un sentido mensaje a su familia. Algunas personalidades del fútbol profesional colombiano también se expresaron tras conocerse lo sucedido.

América de Cali lamenta profundamente el fallecimiento de Osbert Orozco, quien fue accionista y directivo de nuestra institución”, escribió el equipo a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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Un mensaje de fortaleza

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos, y extendemos un mensaje de solidaridad en este difícil momento. Que descanse en paz”, añadió.

Muchos hinchas del América de Cali, tras la publicación del club, también le dejaron un mensaje de condolencias y fortaleza a los seres queridos de Osbert Orozco. Esto dijeron los aficionados:

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Los hinchas se pronunciaron

“Dios lo tenga en su gloria, descanse en paz”; “mucha paz, hizo mucho por la institución”; “en paz descanse y fortaleza a sus familiares”; “se le recordará por ayudar al América en su peor momento. Paz en su tumba”; “Que en paz descanse, hizo mucho por la institución”; “Paz en la tumba del señor Orozco y gracias por tan gran aporte por años a la institución”; “Mucha PAZ PARA LA familia”; “Que en paz descanse”; “Un directivo ejemplar, un señor”.





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