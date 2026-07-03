IA dice si Cabo Verde eliminará a Argentina del Mundial 2026

La selección de Argentina, una de las grandes favoritas para ganar la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, jugará su duelo de dieciseisavos de final este viernes 3 de julio.



El equipo que es dirigido por Lionel Scaloni se va a ver las caras, en el estadio de Miami, que se espera cuente con un lleno total, con el combinado de Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del certamen.

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Hora y canal para ver el juego

En el papel, Argentina es muy favorita para superar la serie. Sin embargo, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. El cotejo empezará a las 5:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN. Los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.



Desde ya, muchos hinchas neutrales y de ambas selecciones se preguntan por cuál será el resultado y el clasificado. Pues bien, esta cuestión la abordó y resolvió la inteligencia artificial.

El análisis de la IA

“Argentina: La Albiceleste de Scaloni ganó el Grupo J con 9 puntos: 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania, rotando casi todo el equipo. Messi, Lautaro y Mac Allister llegan con ritmo y el bloque de De Paul-Enzo sigue siendo el motor”, empezó señalando la IA.



“Cabo Verde: Los Tiburones Azules debutan en Mundiales y ya hicieron historia clasificando como 2.ª del Grupo H con 3 empates. Dejaron fuera a Uruguay. Pedro ‘Bubista’ armó un bloque bajo, ordenado y peligroso al contar con Ryan Mendes y Dailon Livramento. Vozinha en el arco es clave”, agregó.

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El pronóstico final

“Primer cruce mundialista entre ambos. Argentina propone, tiene posesión y calidad individual para romper bloques. Cabo Verde cede el balón, espera y busca transiciones rápidas. La clave: si Argentina marca temprano con Messi/Lautaro, el partido se abre. Si Cabo Verde aguanta 60 minutos, se vuelve mata-mata y el desgaste + calor de Miami pesa. Predicción y clasificado: Pasa Argentina 3-0 Cabo Verde. Goles de Messi, Lautaro y Almada. La Albiceleste avanza a octavos”, terminó la herramienta.



En la antesala, se espera una victoria amplia por parte de la selección de Argentina. Lo mismo dice la IA. No habría batacazo en esta serie. Habrá que esperar para conocer qué sucederá.