IA dice si O’Higgins eliminará a Boca de la Sudamericana

Este jueves 30 de julio, Boca Juniors de Argentina se tendrá que ver las caras con Club Deportivo O’Higgins por el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.



El compromiso de ida, jugado hace unos días en el estadio La Bombonera, terminó por la mínima diferencia a favor del conjunto azul y oro. Álvaro Montero fue titular en ese juego y Sebastián Villa ingresó en el segundo tiempo.

La posible nómina de Boca

Así formaría Boca este jueves: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.



La pelota rodará a partir de las 7:30 p. m., hora colombiana, y aunque todavía faltan varias horas para que se dé el inicio del cotejo, muchos se preguntan por cuál será el marcador final. Pues bien, esta cuestión la resolvió la inteligencia artificial.

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Lo que dice la IA

“El Xeneize ganó 1-0 la ida en La Bombonera y llega a Rancagua con la serie a favor. Le basta el empate o perder por 1 gol para ir a penales. Viene de 4 partidos en 11 días y con él, Vasco Arruabarrena quiere avanzar. Su plan: esperar, no regalar espacios y salir de contra con la jerarquía que tiene arriba”, dijo la IA.



“Los chilenos necesitan ganar por 2 goles o por 1-0 para forzar penales. El DT ya dijo que van a buscar el partido, tratar de ser protagonistas, incomodar a Boca, presionarlos. Es un equipo que juega de igual a igual, con desgaste y valorando la pelota cuando la tiene. De local se hace fuerte y quiere aprovechar el ambiente”, agregó.

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La predicción final

“Predicción y marcador exacto: O’Higgins 2 - 1 Boca Juniors. El local sale a presionar desde el inicio, lo empata rápido y luego se pone 2-0. Boca descuenta en el 2T y lo aguanta. Clasifica Boca Juniors 2-2 global, 4-2 en penales”, sentenció.



De acuerdo con lo que dice la inteligencia artificial, como bien se puede notar, Boca Juniors sufriría, pero clasificaría a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

























