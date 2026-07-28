Polémica con Wilmar Roldán en Copa Sudamericana: en Boca Juniors se quejan

El árbitro colombiano Wilmar Roldán está en medio de una nueva polémica, después de haber sido nombrado como juez central para el partido entre el Club Deportivo O'Higgins contra Boca Juniors por la vuelta de los playoffs en la Copa Conmebol Sudamericana.

El nombramiento de Roldán ha despertado críticas en los hinchas de Boca Juniors, principalmente por que lo culpan de ser responsable de las más recientes eliminaciones del conjunto 'xeneize' a nivel internacional.

A Wilmar Roldán lo acompañarán Jhon León y Jhon Gallego como asistentes de línea. Jhon Ospina se desempeñará como cuarto árbitro.

David Rodríguez estará al frente del VAR y tendrá la asistencia de Keiner Jiménez como AVAR.

¿Polémicas con Wilmar Roldán?

Con Wilmar Roldán como juez central, Boca Juniors perdió la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, en dicho compromiso fue expulsado Frank Fabra, y el club brasileño se impuso 2-1.

En la final de la Copa Libertadores de 2012, Roldán pitó el encuentro de vuelta que dejó como campeón a Corinthians sobre Boca Juniors.

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Finalmente, en la temporada 2024, Wilmar Roldán fue el árbitro central del partido de vuelta de la ronda de octavos de final entre Boca Juniors y Cruzeiro.

La polémica se generó en este duelo por la expulsión al peruano Luis Advíncula en el primer minuto del encuentro.

Cruzeiro se impuso en penales.