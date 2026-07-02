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Mundial 2026

Mundial 2026: IA predice clasificado a octavos entre Suiza y Argelia

Si Colombia avanza en su llave, se enfrentará a uno de estos dos equipos.
Carlos Cañas
Suiza vs. Argelia.
Suiza vs. Argelia. // AFP

Este jueves 2 de julio, se jugarán tres compromisos correspondientes a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2025, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, y que cada vez se acerca más a su remate.

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Los duelos de este jueves

Después del España vs. Austria y el Portugal vs. Croacia, se verán las caras las selecciones de Suiza y Argelia en el estadio de Vancouver, que se espera cuente con una muy buena presencia de aficionados. Es posible que al escenario deportivo lleguen más hinchas suizos.

El duelo comenzará a las 10:00 p. m., hora colombiana, y aunque todavía faltan muchas horas para que ruede la pelota, muchos hinchas del deporte rey se preguntan por cuál podrá ser el marcador final y el mismo clasificado a octavos.

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¿Suiza vencerá a Argelia?

Pues bien, esta cuestión se encargó de analizarla y resolverla la inteligencia artificial. La herramienta, primero, hizo un análisis de cada selección y luego se atrevió a dar un contundente veredicto final. ¿Hubo sorpresa en la elección?

“Suiza: ganó el Grupo B con 7 puntos tras un inicio flojo vs. Qatar 1-1, pero luego goleó 4-1 a Bosnia y cerró 2-1 vs. Canadá en Vancouver. Es habitual en octavos: desde 1994 clasificó 5 de 6 veces. Xhaka manda en el medio; Embolo y Manzambi tienen gol. Akanji sostiene atrás. Juego posicional, balón parado y bloque sólido son sus armas”, dijo la IA.

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La predicción final

“Argelia: Los Zorros del Desierto volvieron al Mundial tras 12 años y clasificaron por el Grupo J con 4 puntos. Empezaron 0-3 vs. Argentina, pero reaccionaron: 2-1 a Jordania y 3-3 dramático vs. Austria con doblete de Mahrez. Petković tiene equipo europeo: Bensebaini y Gouiri. Juegan sin presión, bloque medio-bajo y transiciones rápidas”, agregó.

“Choque de estilos: Suiza quiere posesión y paciencia con Xhaka-Freuler; Argelia espera y pega con Mahrez-Gouiri. La clave: si Suiza rompe el bloque temprano con Embolo/Manzambi, controla. Si Argelia aguanta y le pega a balón parado, se mete. Predicción y clasificado: Pasa Suiza 2-1 Argelia. Goles de Embolo. Mahrez descuenta de tiro libre. Los helvéticos avanzan a octavos”, sentenció la IA.

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