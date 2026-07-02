IA predice si Cristiano Ronaldo queda eliminado en 16avos del Mundial

Se acerca un partido que promete emociones de inicio a fin en la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



La selección de Portugal se tendrá que enfrentar por dieciseisavos de final con su similar de Croacia. El choque de los equipos europeos acaparará la atención de miles de aficionados neutrales. El cotejo se jugará en el estadio de Toronto.

Hora y canal para ver el juego

La pelota rodará a las 6:00 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN. Todos los detalles de la llave, además, se podrán seguir por Deportes RCN Online. El compromiso verá fibras en muchos.



Aunque todavía faltan varias horas para el inicio del duelo, muchas personas, desde ya y a través de las diferentes redes sociales, se preguntan por cuál será el marcador y el clasificado a octavos de final del Mundial. Pues bien, esto lo analizó y lo resolvió la inteligencia artificial.

El análisis de la IA

“Portugal: los lusos pasaron 2.° del Grupo K con 4 puntos: golearon 5-0 a Uzbekistán, empataron 1-1 vs. RD Congo y cerraron 0-0 vs. Colombia. Cristiano Ronaldo marcó doblete, pero se secó después. Roberto Martínez tiene arsenal: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves y Leão. El problema es la falta de pegada y el equilibrio defensivo”, afirmó la IA.



“Croacia: Los balcánicos también pasaron 2.° del Grupo L. Empezaron perdiendo contra Inglaterra, pero reaccionaron con 1-0 a Panamá y 2-1 a Ghana. Dalić mantiene el bloque: Modric, 40 años, sigue manejando los tiempos; Gvardiol da salida limpia y Livakovic es muro. Son especialistas en mata-mata”, añadió.

El pronóstico final

“Choque de estilos: Portugal quiere el balón y amplitud; Croacia espera y golpea. Clave será el mediocampo Modric-Vlasic vs Neves-Fernandes. Predicción y clasificado: Pasa Portugal 2-1 Croacia. Gol de Bruno Fernandes y uno de Leão. Modric descuenta con tiro libre. Los lusos avanzan a octavos”, culminó.



De acuerdo con la inteligencia artificial, Cristiano Ronaldo, considerado como uno de los mejores jugadores del mundo, continuaría en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Habrá que esperar para conocer si esto se concreta o no.