IA predice ganador del Paraguay vs. Turquía por el grupo D del Mundial

Este viernes 19, la selección de Paraguay medirá fuerzas ante su similar de Turquía por la segunda jornada del grupo D de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se organiza en Estados Unidos, Canadá y México.



Ambos equipos no tienen margen de error, esto porque en su debut mundialista perdieron. El combinado guaraní cayó ante Estados Unidos y el conjunto turco hizo lo propio contra Australia.

Sorpresa en el debut de los equipos

La derrota de estas dos selecciones fue, para muchos amantes del deporte rey, una rotunda sorpresa, esto porque en el papel, eran las favoritas de la zona. Ahora, paraguayos y turcos están contra las cuerdas.



En el ambiente hay mucha tensión entre los hinchas, esto porque una derrota de cualquier podría sentenciar su participación en esta Copa del Mundo. Muchos se pregunta por cuál será el marcador del duelo y bien, esta cuestión la resolvió la inteligencia artificial. Este fue el análisis y pronóstico:

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El análisis de la IA

“Turquía y Paraguay llegan con 0 puntos al Levi’s Stadium de Santa Clara. Los turcos perdieron 2-0 vs Australia pese a dominar posesión, y no supieron frenar las contras. Paraguay fue goleada 4-1 por el anfitrión Estados Unidos y quedó muy golpeada defensivamente. El que pierda hoy queda con un pie fuera del Mundial”, señaló.



“Turquía tiene talento individual con Arda Güler de Real Madrid, Hakan Çalhanoğlu y Kerem Aktürkoğlu para desequilibrar. El problema fue la transición defensiva vs Australia. Paraguay de Gustavo Alfaro apuesta a lo de siempre: orden, físico y pelota parada. Con Gustavo Gómez, Almirón, Enciso y Sanabria tiene con qué lastimar al contragolpe si Turquía se adelanta mal”, agregó.

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La predicción de la herramienta

“Historial casi virgen: solo un 0-0 amistoso en 1995. Ambas selecciones se juegan la clasificación y eso las hará cautelosas al inicio. Turquía propone más con el balón, Paraguay espera y pega de contra. Será un duelo trabado, con pocas llegadas claras y definido por una pelota parada o un error individual. Predicción:Turquía 1 - 1 Paraguay”, culminó.