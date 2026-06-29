Portugal envió contundente mensaje a Colombia: “El resultado es justo”

Terminó la fase de grupos para Colombia y Portugal con el partido más esperado en la primera instancia. Colombianos y portugueses se vieron las caras en 90 minutos vibrantes, pero con el infortunado detalle de que no hubo goles, pese a todas las oportunidades que hubo en los dos bandos.

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Desde los primeros minutos, la presión de Colombia se hizo notar dejando a Portugal sin poder crear oportunidades claras de gol. De hecho, el primer aviso fue de Jhon Córdoba con un cabezazo por encima del larguero. Diogo Costa fue la gran figura, mientras que Camilo Vargas solo tuvo una atajada en la que demostró sus reflejos y su reacción para salvar el arco.

James Rodríguez, Jhon Arias, Jhon Córdoba, entre otros jugadores inquietaron, pero nada podía detener al guardameta portugués que parecía inspirado. Un gol de Dávinson Sánchez ilusionó a un estadio que estaba lleno de camisas amarillas, pero decretaron fuera de lugar milimétrico. Aunque Colombia fue más, la prensa portuguesa aseveró que el marcador fue justo.

LA REACCIÓN DE LA PRENSA DE PORTUGAL TRAS EL EMPATE

Colombia tuvo las mejores opciones en un partido en el que la selección sudamericana ganó en la mayoría de las estadísticas. Fueron 26 disparos en 90 minutos, y seis de ellos al arco, mientras que Portugal tuvo 13 remates y solo dos al pórtico de Camilo Vargas.

Se pensaba que el porcentaje de posesión del balón iba a ser más para Roberto Martínez y sus dirigidos, pero Colombia también dominó la pelota con un 55% y el otro 45% restante para Portugal. También hicieron más pases para elaborar el juego con 525, frente a 423 de los lusos. Sin embargo, la prensa portuguesa dejó todo en un resultado justo.

El primer diario fue A Bola, uno de los portales más reconocidos en Portugal. Este medio, aunque afirmó que la presión de Colombia fue más, indicaron que el marcador era justo, “Portugal se vio asfixiada y sufrió hasta el final, en un partido donde Colombia fue, sin duda, el mejor equipo. Aun así, el resultado es justo, ya que la selección portuguesa también logró crear sus propias oportunidades (aunque menos) para marcar”.

Posteriormente, O Jogo señaló que, “Portugal no pudo superar a Colombia y ganar el grupo. Su próximo rival es Croacia, y España está a la vuelta de la esquina. El partido fue frenético en la primera mitad, con peligro para ambos equipos, pero el dominio fue casi siempre de los colombianos, con un ritmo y dinamismo que la selección nacional no pudo contrarrestar”.

Otro de los medios reconocidos fue Récord que también dedicó palabras hacia Colombia, “los ‘cafeteros’ casi siempre fueron mejores y los portugueses terminaron segundos. Si Portugal quería ser primero del Grupo K, no lo demostró casi los 90’, donde, debido a una organización diferente a la de Colombia - Néstor Lorenzo dispuso a sus cafeteros en una peligrosa formación 4-4-2 en lugar del habitual 4-3-3, estuvieron a punto de sufrir varias ocasiones de gol”.

LA BUENA NOTICIA DE COLOMBIA PARA DIECISEISAVOS DE FINAL VS GHANA

Una de las grandes preocupaciones que tuvo Néstor Lorenzo y la Selección Colombia ante Portugal era nada más ni nada menos que las tarjetas amarillas de Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica y Jefferson Lerma. Si estos tres jugadores recibían una amonestación se perderían los dieciseisavos de final.

Por esta razón, Néstor Lorenzo dejó a Johan Mojica en el banquillo de suplentes, mientras que Jefferson Lerma y Jhon Janer Lucumí se comportaron a la altura sin infracciones que les costaran tarjetas amarillas. Además, el entrenador argentino también sustituyó en el segundo tiempo a Lerma para evitar cualquier amonestación.

Bajo ese panorama, la Selección Colombia tendrá varios días de descanso para preparar el duelo ante Ghana y sellar el paso a los octavos de final. La buena noticia es que no hay sanciones ni lesiones que compliquen a la plantilla de 26 jugadores. Con equipo completo entrenarán con miras a la selección africana.