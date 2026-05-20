En las horas de la noche de este miércoles 20 de mayo, Junior de Barranquilla de Colombia recibirá a Sporting Cristal de Perú por la quinta jornada del grupo F de la Copa Libertadores de América.



El equipo que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias ya está sin chances de clasificar a los octavos de final del torneo internacional de clubes más importante y competitivo de esta parte del mundo.

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Junior va por la Sudamericana

Aunque Junior de Barranquilla ya no puede clasificar a los octavos de final del torneo, lo cual era un objetivo para el club, todavía existe la chance de meterse en el repechaje, pero de la Copa Conmebol Sudamericana.



Para ello, el conjunto tiburón deberá vencer sí o sí a su rival de este miércoles. Sin embargo, para los hinchas del Junior las noticias no son positivas, esto porque la inteligencia artificial entregó un veredicto para nada alentador. La herramienta predijo un empate.

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El veredicto de la IA

“Junior jugará en Barranquilla (en el Romelio Martínez) y el factor del clima y el orgullo local siempre pesan. No se la van a dejar fácil a Cristal, por lo que es muy probable que veamos un partido cerrado, de dientes apretados”, dice la herramienta.



“Sporting Cristal sabe que el empate es un negocio tremendo para mantener a Junior eliminado y seguir en la pelea alta, por lo que gestionará el partido con inteligencia de contraataque. Si Junior se desespera, los celestes se llevan los tres puntos; si Junior logra cerrarse bien, firmarán las tablas”, sentencia.

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Junior también está en semis de Liga

Habrá que esperar para conocer si el dictamen de la inteligencia artificial, una posible igualdad, se termina cumpliendo o no. Lo único cierto es que, en el papel, se espera un compromiso intenso y entretenido de inicio. Se aguardan varios goles.



Junior de Barranquilla, cabe mencionar, está disputando también las semifinales de la liga colombiana del primer semestre del año con Independiente Santa Fe de Bogotá. La serie marcha 1 a 1. Resta solo el partido de vuelta.