Alfredo Arias explicó por qué Junior no le pudo ganar a Santa Fe en la semifinal de Liga BetPlay

Junior de Barranquilla sumó un valioso empate este sábado 16 de mayo con marcador de 1-1 frente a Independiente Santa Fe en el partido de ida de la fase semifinal en la Liga BetPlay.

Lea también Santa Fe y Junior empataron en la semifinal de ida de la Liga BetPlay

'Tiburones' y 'Leones' definirán al finalista en el compromiso de vuelta que tendrá sede en el estadio Romelio Martínez de la capital del departamento del Atlántico.

Alfredo Arias explicó por qué no pudo ganar Junior

En rueda de prensa posterior al partido, Alfredo Arias, director técnico de Junior, destacó la entrega de sus jugadores y también explicó por qué el conjunto 'rojiblanco' no pudo quedarse con la victoria.

"Mis jugadores lo hicieron muy bien, fue un partido que en el primer tiempo pudimos haber aumentado la ventaja, pero no concretamos, jugamos ante un muy buen rival con buenos jugadores y que está bien dirigido", afirmó.

"Nos empatan por que no pudimos hacer el segundo gol en el primer tiempo y Marmolejo tuvo dos paradas de campeonato mundial. Esa es la razón por la que Santa Fe, por una jugada fortuita, nos empata. No liquidamos el partido, nos costó", agregó.

Por otro lado, Arias aseguró que trabajará en recuperar físicamente a los jugadores, teniendo en cuenta que antes habrá partido por Copa Liberadores.

"El equipo hizo muchas cosas buenas y ahora hay que recuperar, teníamos un día menos de descanso que Santa Fe, espero poderlos recuperar para estar en igualdad de condiciones en Barranquilla y competir bien", dijo.