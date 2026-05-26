Por la sexta y última jornada del grupo B de la Copa Libertadores de América, Deportes Tolima se tendrá que enfrentar en condición de visitante con Universitario de Perú. Se espera un partido entretenido de inicio a fin.

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Se espera un partido de inicio a fin

El compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Monumental U, que se espera cuente con una gran cantidad de aficionados. Tanto Tolima como Universitario están obligados a ganar.



Para no tener dolores de cabeza, Deportes Tolima tiene que ganar para clasificar a los octavos de final del torneo. Si esto no pasa, el equipo corre el riesgo de ir al repechaje de la Copa Sudamericana e incluso puede quedar eliminado.

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La IA da un abrebocas del duelo

La hora cero para el inicio del compromiso se acerca; por eso, se le consultó a la inteligencia artificial por cuál será el equipo que dará el golpe sobre la mesa y se quedará con el encuentro.



“Tomando en cuenta la necesidad imperiosa de Universitario de salir a proponer desde el primer minuto y el bloque defensivo que intentará imponer el Tolima para contragolpear aprovechando los espacios, va a ser un partido sumamente físico y cortado”, indicó la IA.

La predicción final

“Universitario saldrá con mucha intensidad, empujado por su hinchada y podría abrir el marcador en el primer tiempo. No obstante, la desesperación por sostener el resultado y el desgaste físico le darán vida al Tolima, que con su juego directo e individualidades en ataque logrará empatarlo en el complemento para sellar su angustioso pero valioso pase a los octavos de final de la Copa. Marcador sugerido: Universitario 1 - 1 Deportes Tolima”, terminó.



Con ese empate que predice la IA, Deportes Tolima, que es dirigido por Lucas González Vélez, se meterá en los octavos de final de la Copa Libertadores. Habrá que esperar para conocer si esto termina sucediendo.