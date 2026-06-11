Importante selección desconvocó 2 jugadores por lesión en pleno inicio del Mundial

La espera terminó y por fin comenzó una nueva edición de la Copa Mundial, la cual llega con varias sorpresas, un formato completamente diferente, selecciones de alto nivel, estrellas que jugarán su último Mundial, pero también se empiezan a dar los problemas y dolores de cabeza.

Lea también Corea del Sur remontó ante República Checa y arrancó con victoria en el Mundial 2026

En esta ocasión la protagonista es la selección de Marruecos, la cual recibió un duro golpe a pocos días de su debut en el Mundial de 2026, ya que dos de sus futbolistas más importantes, el defensor, Nayef Aguerd. y el extremo, Ez Abde, fueron descartados oficialmente de la Copa del Mundo debido a lesiones que les impedirán recuperarse a tiempo para competir en el torneo.

Problemas en la Selección de Marruecos a poco del debut en el Mundial

La noticia supone un contratiempo significativo para los Leones del Atlas, que aspiraban a repetir las históricas actuaciones que los llevaron a las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

El caso de Nayef Aguerd era motivo de preocupación desde hace varias semanas. El central de 30 años no disputa un partido oficial desde marzo debido a una lesión en la ingle que posteriormente se agravó con una fractura en el pubis. Aunque inicialmente fue incluido en la convocatoria mundialista con la esperanza de que pudiera recuperarse, las evaluaciones médicas determinaron que no estaba en condiciones de competir al máximo nivel.

Lea también Clasificación del Grupo A tras la primera fecha del Mundial

La situación de Ez Abde fue aún más inesperada. El atacante de 24 años sufrió una lesión en la rodilla durante un partido amistoso de preparación frente a Noruega. En una acción fortuita le provocó un esguince de grado medio en el ligamento interno de la rodilla.

Ante esta situación, el cuerpo técnico encabezado por Mohamed Ouahbi reaccionó rápidamente y anunció las convocatorias de Marwane Saadane y Amine Sbaï como reemplazos. Saadane, defensor de 34 años que milita en el fútbol saudí, aportará experiencia a la última línea, mientras que Sbaï, atacante de 25 años del Angers francés, buscará aprovechar la gran oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo.

¿Cuándo debuta Marruecos en el Mundial?

La selección de Marruecos debutará en el Mundial de 2026 el sábado 13 de junio frente a Brasil, en un partido correspondiente al Grupo C que se disputará en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium).

Fixture de Marruecos en la fase de grupos