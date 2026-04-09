Próximo partido de Junior en Libertadores: rival, fecha y horario

Junior FC ya pasa la página de su debut en la Copa Libertadores y se enfoca en su próximo reto internacional, luego del empate 1-1 frente a Palmeiras.

El conjunto barranquillero igualó en condición de local, aunque el partido se disputó en el estadio Jaime Morón de Cartagena debido a las adecuaciones que se adelantan en el Metropolitano.

En ese compromiso, Junior logró ponerse en ventaja durante el primer tiempo gracias a un penalti convertido por Teófilo Gutiérrez.

Sin embargo, en la segunda mitad, un error del guardameta Mauro Silveira terminó derivando en el gol del empate para el cuadro brasileño.

Así las cosas, tanto Junior como Palmeiras suman un punto en la tabla de posiciones del grupo, dejando abierta la pelea por la clasificación.

Ahora, el equipo dirigido por el cuerpo técnico rojiblanco deberá afrontar su primer partido como visitante en el certamen continental.

Junior visita a Cerro Porteño en la segunda fecha

El próximo rival será Cerro Porteño, en un duelo que se disputará en el estadio La Nueva Olla de Asunción.

El compromiso está programado para el martes 14 de abril a las 5:00 p. m. (hora colombiana), y representa una oportunidad clave para recuperar los puntos cedidos en casa.

Cabe recordar que el conjunto paraguayo es dirigido por Ariel Holan, por lo que se espera un duelo exigente en territorio guaraní, donde Junior buscará dar un golpe de autoridad en la Copa Libertadores.